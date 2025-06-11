Corrientes impulsa un plan nacional para controlar la población de chancho jabalí

Con el objetivo de incorporar criterios de conservación de la biodiversidad en las políticas públicas y sectoriales, distintas instituciones provinciales y nacionales participaron de una jornada de trabajo en la sede de Casa Iberá, en la ciudad de Corrientes. El encuentro tuvo como eje central el desarrollo de un plan integral para el control del chancho jabalí, una especie exótica invasora que afecta tanto a la producción como a los ecosistemas naturales del país.

La reunión contó con la participación de representantes de la Secretaría de Agricultura y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Turismo (a través de la Dirección de Recursos Naturales) y el Ministerio de Industria de Corrientes. También estuvieron presentes la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Nordeste, el SENASA, frigoríficos y el área de Bromatología de la provincia.

Durante la apertura, la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, destacó la importancia del abordaje integral del tema, que involucra tanto al ambiente como al sector productivo. “Celebramos estos encuentros donde Corrientes convoca a diversos actores para trabajar en un protocolo que permita, además del aprovechamiento económico, controlar el impacto poblacional del chancho jabalí”, señaló.

Por su parte, el director de Recursos Naturales, Agustín Portela, explicó que la provincia está invirtiendo en la construcción de frigoríficos y en establecer trazabilidad sanitaria para garantizar el consumo seguro de carne de jabalí. “Esto no solo ayudará a controlar la población de la especie, sino también a generar empleo local, incluyendo a intendencias, emprendimientos privados y cazadores deportivos”, remarcó.

Portela subrayó la relevancia de este primer encuentro: “Es una instancia prácticamente única en Sudamérica, y queremos que sirva de modelo para ser replicado en otras regiones como el Litoral”.