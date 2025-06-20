“Conociendo Unne”: las facultades abren sus puertas para estudiantes secundarios

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) informó este viernes sobre la apertura de las puertas de sus facultades a estudiantes de los últimos niveles de la secundaria que estén interesados en iniciar una carrera universitaria. El programa se enmarca dentro del programa "Conociendo Unne: Un Encuentro con Tu Futuro” y se realizará desde desde el 24 de junio al 3 de julio.

Las jornadas tienen como objetivo principal brindar información detallada y actualizada sobre la oferta académica, al tiempo que buscan generar un primer contacto directo con la comunidad universitaria de cada unidad académica. El encuentro está organizado por el Departamento de Orientación Vocacional y Ocupacional, dependiente de la Secretaría General de Extensión Universitaria.

Durante las visitas, los aspirantes podrán conversar con docentes, estudiantes y egresados de las distintas carreras, acceder a información sobre la vida universitaria, conocer el funcionamiento institucional y las actividades de docencia, investigación y extensión que realiza la Unne.

“Estas jornadas se plantean como un espacio de encuentro entre la Unne y la comunidad en general, especialmente con los estudiantes secundarios, para acompañarlos en la construcción de su proyecto educativo y profesional”, explicó Nicolás Barrios, coordinador del Departamento de Orientación Vocacional.

Además, Barrios destacó que esta experiencia también permite que los jóvenes tomen contacto con aspectos prácticos de la vida universitaria como los horarios de cursado, distancias entre sedes, tiempos de traslado y organización del estudio, factores clave a considerar en el proceso de elección vocacional.

Cronograma de visitas por facultad

Facultad de Humanidades: 24 de junio – 9:30 hs

Facultad de Ciencias Económicas: 24 de junio – 15:30 hs

Facultad de Ingeniería: 25 de junio – 9:30 hs

Facultad de Arquitectura: 25 de junio – 15:30 hs

Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura: 26 de junio – 9:30 hs

Facultad de Odontología: 30 de junio – 9:30 hs

Facultad de Medicina: 30 de junio – 15:30 hs

Facultad de Ciencias Veterinarias: 1 de julio – 9:30 hs

Facultad de Ciencias Agrarias: 1 de julio – 15:30 hs

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura: 2 de julio – 9:30 hs

Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas: 3 de julio – 9:30 hs

Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología: 3 de julio – 9:30 hs

Inscripción e información

Los interesados pueden acceder a más información a través de las redes sociales oficiales del área de Orientación Vocacional de la Unne:

Facebook: Unne Orientación Vocacional

Instagram: @orientacionvocacionalunne