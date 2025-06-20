La costanera de Paso de los Libres bajo agua por la crecida del río Uruguay

La costanera de Paso de los Libres quedó completamente cubierta por las aguas del río Uruguay, que continúa creciendo de manera sostenida y acelerada. Este viernes, el último registro marcó una altura de 7,36 metros, apenas por debajo del nivel de alerta, que se sitúa en los 7,50. Los informes técnicos indican que el río crece 3 centímetros por hora, por lo que temen que la situación se agrave.



El fenómeno responde a varios días de lluvias intensas en la región y a la crecida del río en la cuenca media y superior. Según datos de Prefectura Naval Argentina, en solo cinco días el nivel del río se disparó, el lunes se encontraba en 3,90 metros, y desde entonces ha registrado una suba constante. El martes por la mañana se midieron 4,04 metros, pero en cuestión de horas ya alcanzaba los 4,28. Para el miércoles superó los 5 metros y ese mismo día trepó a 5,74. El jueves la marca ya era de 6,23 y este viernes llegó a 7,36 metros.

Así se ve la crecida del río esta semana



Ante este panorama, el Municipio de Paso de los Libres activó su protocolo de emergencia. A través de la Dirección de Defensa Civil se dispuso el cierre total de la costanera, ya que el agua comenzó a avanzar sobre zonas peatonales y representa un riesgo para vecinos y visitantes.



Además, se está acondicionando un centro de evacuados en el ex Regimiento N°5, con apoyo del Ejército Argentino. Las proyecciones no son alentadoras. Los informes técnicos indican que el río crece a razón de 3 centímetros por hora, y se espera que el aporte de agua desde la parte media y alta del Uruguay continúe en los próximos días. Por ese motivo, las autoridades llaman a estar atentos.



Desde el Municipio se pidió a los vecinos de zonas bajas o anegables que permanezcan informados a través de los canales oficiales, que eviten circular por áreas comprometidas y que tengan listos documentos personales y elementos esenciales ante una eventual evacuación.



Para emergencias, Defensa Civil recuerda que está habilitada la línea gratuita 103, que funciona las 24 horas.

