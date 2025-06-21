El río Uruguay subió y quedó a menos de un metro del nivel de alerta en Santo Tomé

Santo Tomé atraviesa horas de creciente preocupación debido al avance sostenido del río Uruguay, que este sábado por la tarde alcanzó los 10,70 metros, quedando a menos de un metro del nivel de alerta, establecido en 11,50 metros. En apenas 24 horas, el cauce subió casi tres metros- de 9,90 el viernes a los actuales 10,70- y continúa elevándose a un ritmo de 5 centímetros por hora, según el último parte emitido por Prefectura Naval.

La situación se da en un contexto de lluvias intensas que afectaron a la zona durante los últimos días. En Santo Tomé ya se acumularon 421 milímetros en tan solo cuatro días, lo que convierte a esta localidad en una de las más golpeadas por el fenómeno climático en la provincia. Las precipitaciones, sumadas a la creciente del río, mantienen en vilo a los vecinos de las zonas ribereñas, que siguen minuto a minuto la evolución del nivel del agua.

El subdirector de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, señaló a El Litoral: “En Santo Tomé hay una familia evacuada, pero estamos esperando la onda de crecida para el sábado a la noche o domingo y ahí veremos cuántos se suman”.

Las autoridades remarcaron que la situación podría agravarse si continúan las lluvias y no disminuye el caudal evacuado por las represas ubicadas aguas arriba. Este sábado, la represa Foz do Chapecó liberó un caudal de 4.339 m³/s, lo que podría impactar directamente en los niveles del Uruguay en las próximas horas.

gentileza

Ante este escenario, la Municipalidad activó una reunión del COEM (Centro Operativo de Emergencia Municipal), presidida por el intendente Augusto Suaid, junto a representantes de las fuerzas de seguridad, instituciones sanitarias y organismos de emergencia. En el encuentro se trazaron acciones preventivas, se asignaron roles específicos y se priorizaron operativos de control, seguridad, salud y logística en los barrios más vulnerables.

Además, el municipio dejó acondicionado el Club Carlos Gallini como centro de evacuación, listo para ser utilizado si la situación lo requiere. Aunque aún no se alcanzó el nivel de alerta, las autoridades insisten en actuar de forma anticipada para minimizar el impacto de la posible crecida que se espera.

(VT)