Demoras en el puente Chaco-Corrientes por un camión varado

Un importante embotellamiento afectó al tránsito en el puente General Manuel Belgrano desde las 16 de este miércoles, luego de que un camión de gran porte quedara varado en medio de la calzada principal. Luego de cuatro horas, se normalizó y los conductores pudieron avanzar sin problemas.

Según testigos, el vehículo habría sufrido una falla mecánica que impidió su traslado rápido y generó un cuello de botella en el tránsito que une las ciudades de Corrientes y Resistencia.

En los grupos del estado del puente informaron que: "Tránsito se encuentra normal a Corrientes, con demoras a Resistencia por intenso tráfico post camión detenido”.

A las 20 se normalizó la situación y los conductores pudieron seguir sus recorridos sin inconvenientes.