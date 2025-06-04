Bronca en Corrientes por el aumento de la cuota de la carrera de Martillero Público

Al menos 200 estudiantes de la carrera de Martillero Público y Corredor de Comercio que se dicta en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) iniciaron acciones en queja por el aumento de la cuota, que de 61000 pesos pasará a $88200 en julio.

Los estudiantes arguyen que no hay justificativos para lo que consideran "un desmedido aumento". La carrera es virtual. "Constantemente esta subiendo, de 61.000 que estábamos pagando se nos va a 70.500 y si entras en mora se te va a 80.000. Cuando ingrese a la carrera pagaba $11.000", se quejó un alumno a El Litoral.

Los estudiantes juntan firman a través de un grupo en online y mediante un comunicado advierten:

"Somos un grupo de alumnos de diferentes partes del país y queremos juntar firmas para elevar la petición del NO AUMENTO de la cuota, ya que avisan de un momento para otro dejando sin posibilidad de pagar a más de un alumno/a".

"Es por eso, que queremos que se nos mantenga el precio este cuatrimestre, y que recién el 2do cuatrimestre aumente al precio que están pensando hacer".

"Colocan un aviso vía web que a partir de julio de 2025 la cuota pasará a ser de $88200 cuando las cursadas son virtuales, además de que ya habían aumentado hace muy poco a $61000 pagando del 1 al 10. Definitivamente casi $30mil de diferencia de un mes a otro".

"Solicitamos que firmen para estar de acuerdo con la petición y elevar a las autoridades pertinentes y desde ya, gracias por su apoyo".