Arranca la tradicional colecta de Cáritas: conocé los puntos en los que se podrá donar

Cáritas Argentina realizará su tradicional colecta anual en parroquias, capillas y espacios comunitarios de Corrientes y en todo el país. Con el lema “Sigamos organizando la esperanza”, este sábado y domingo los correntinos podrán donar y sumarse a la gran movida solidaria que cada año ayuda a sostener comedores, talleres de oficios, centros de apoyo escolar y proyectos productivos.

La frase elegida para esta edición se inspira en las palabras del papa Francisco, quien evocó al obispo italiano Tonino Bello y su llamado a “organizar la esperanza”. Se trata de un recordatorio de que no basta con desear un mundo mejor, sino que es necesario traducir la esperanza en gestos concretos de compromiso con los demás.

Malvina Medina, directora de Cáritas en Corrientes, señaló a El Litoral: “Este fin de semana en todas las parroquias y capillas. También habrá colecta callejera por las avenidas y en los supermercados de Chango e hiperchango. Además, el domingo andaremos por Costanera”.

El presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, destacó que son más de 40.000 los voluntarios que, a lo largo y ancho del país, mantienen viva esa esperanza.

“La clave es siempre la respuesta comunitaria. Por eso seguimos organizando la esperanza, porque fortalecemos la vida de las comunidades en cada territorio. Y esas comunidades, a su vez, generan esperanza, porque buscan el bien de sus vecinos y de toda la patria”, reafirmó.

¿Cómo colaborar?

Durante el fin de semana de la colecta, los correntinos podrán acercar sus donaciones a las urnas y alcancías que estarán distribuidas en las parroquias, capillas, centros misionales y espacios públicos como plazas, avenidas y supermercados. Además, quienes deseen colaborar de manera digital podrán hacerlo ingresando al sitio web oficial de Cáritas haciendo click acá o realizando una transferencia bancaria.

Para quienes opten por la transferencia o el depósito bancario, Cáritas informó que las donaciones pueden realizarse a la cuenta corriente del Banco ICBC, número 0546-02000042/42, con el CBU 0150546702000000042422, a nombre de Cáritas Argentina (CUIT 30-51731290-4), bajo el alias DONA.CARITAS.ARG. También se habilitó un canal de atención por WhatsApp al +54 9 11 2817-2726.

Cada aporte, por pequeño que sea, suma esperanza y contribuye a sostener la red de solidaridad que Cáritas Argentina teje desde hace años para acompañar a las familias más vulnerables. Organizar la esperanza no es solo un lema, es un compromiso que se renueva cada día con gestos concretos de amor y ayuda al prójimo.

