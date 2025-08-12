El Ministerio de Educación de Corrientes inició encuentros sobre emociones en el aula

El Ministerio de Educación de Corrientes informó que este martes finalizó la primera de tres capacitaciones docentes en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá. Esta capacitación estuvo a cargo de la especialista en educación, Guadalupe Alonso, quien realizó una actividad titulada “El joven príncipe señala el camino”, basada en el libro de Alejandro Roemmers.

Por otro lado, la segunda capacitación se realizará el miércoles en Paso de los Libres y la tercera el jueves en Virasoro.

La actividad está dirigida a docentes de todos los niveles, directivos y coordinadores.

Uno de los puntos fuertes de la actividad de Alonso apuesta por el trabajo con las emociones: “La emoción en el aula tiene que ver con conectarnos con nosotros, tiene que ver con esa caja de herramientas que todos tenemos que tener, primero para uno y después con los alumnos”, manifestó la especialista.

Alonso destacó que “cuando empezamos a reconocerlas -las emociones- es mucho más fácil poder trabajar con ellas”.