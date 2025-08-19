El 19 de agosto podría marcar el debut de Franco Mastantuono con la camiseta blanca

La pelota en España todavía no empezó a rodar. Aun así, los pasillos del Bernabéu ya sienten una electricidad distinta. El murmullo tiene nombre y apellido. Se trata de Franco Mastantuono, el pibe de nuestro River que cruzó el charco.

Su llegada genera una expectativa enorme en la capital española, según los pronósticos de las mejores casas de apuestas en Argentina recomendadas por Bolavip. El club pagó una cifra histórica por él. Ahora, todos se preguntan lo mismo. ¿Lo veremos en la cancha contra Osasuna? Parece que la fecha del 19 de agosto podría ser un día clave.

El peso de una herencia millonaria

El Real Madrid puso sobre la mesa una fortuna. Hablamos de una operación total de casi 73 millones de dólares. De ese monto, 48 millones fueron directo a las arcas de River Plate. Este movimiento convierte a Franco Mastantuono en la venta más cara de la historia del fútbol argentino.

Claro está, una cifra así no se paga por una simple promesa. La dirigencia blanca, con Juni Calafat a la cabeza, ve en él a un futuro pilar del equipo. Además, una llamada personal del nuevo técnico, Xabi Alonso, terminó de convencer al muchacho. El DT le transmitió una confianza fundamental para dar el salto a Europa.

El plan blanco para la joya de River

El Madrid tiene una hoja de ruta clara para el joven argentino. A pesar del dinero invertido, la prudencia es la norma. Por lo tanto, le asignaron el dorsal número 30. Este es el mismo que usaba en su club de origen. Esta decisión libera un número en la plantilla principal.

De hecho, el club analiza registrar a Franco Mastantuono en el RM Castilla, su equipo filial. Esta estrategia le permitiría una adaptación más tranquila. Así se evitaría la presión inmediata del primer equipo. El camino es similar al que recorrieron Vinicius Jr. y Rodrygo en sus inicios. Quieren cuidarlo.

Un zurdo con el mapa del campo en la cabeza

El perfil de Franco Mastantuono es muy interesante para cualquier entrenador. Es un jugador versátil y con una técnica exquisita. Se mueve principalmente por la banda derecha. Desde allí, encara hacia el centro para buscar el arco o asociarse.

Xabi Alonso sabe que tiene un diamante por pulir. Aún así, el pibe ya demuestra una madurez táctica poco común para su edad. Su capacidad para entender el juego lo hace diferente.

● Posición preferida: Actúa como extremo por derecha a pierna cambiada. También puede jugar de mediapunta.

● Estilo de juego: Es un creador de juego. Le gusta encarar en el uno contra uno. Además, posee un gran remate de media distancia.

● Fortalezas: Su visión de juego y la calidad de sus pases son de primer nivel. Tiene un gran manejo del balón y es un especialista en tiros libres.

● A mejorar: Debe pulir la precisión en sus disparos. También necesita fortalecerse en los duelos físicos.

El rompecabezas táctico de Xabi Alonso

La llegada del argentino representa un lindo desafío para el nuevo técnico. Xabi Alonso busca implementar un fútbol con mayor protagonismo. Su sistema preferido parece ser un 4-3-3. En ese esquema, Franco Mastantuono encajaría perfecto por la derecha. Ocuparía el lugar que solía tener Rodrygo.

Sin embargo, la competencia es feroz. Adelante tiene nombres como Mbappé, Vinícius y Bellingham. Por lo tanto, el pibe deberá ganarse cada minuto en los entrenamientos. Alonso exige un compromiso defensivo total. Quiere que los once jugadores trabajen en la recuperación. Este será un punto clave en la adaptación del joven.

La construcción de un Madrid para el futuro

La inversión en Franco Mastantuono confirma una estrategia. El Real Madrid está construyendo el equipo de la próxima década. Ya no solo busca figuras consagradas. Ahora apuesta por los grandes talentos antes de que exploten del todo. Junto a Endrick, Güler y las figuras ya consolidadas, el club asegura un futuro brillante.

La edad promedio de la plantilla es muy baja. La dirección deportiva está convencida. Creen que ficharon una estrella para el presente y para los años que vienen. Su éxito validará este modelo de gestión. Además, se fortalece el lazo histórico entre River Plate y el Real Madrid. Un vínculo que empezó con la leyenda de Alfredo Di Stéfano.

