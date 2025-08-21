Tarde complicada en el puente Belgrano: un camión detenido genera largas demoras

El puente General Manuel Belgrano, que conecta a Corrientes con la vecina provincia del Chaco, volvió a ser escenario de congestión vehicular este jueves por la tarde. Un camión quedó detenido en pleno viaducto y provocó caos en el tránsito y obligó a que, por algunos minutos, el paso fuera habilitado por manos, con circulación alternada.

El incidente comenzó antes de las 16,30 y rápidamente se formaron largas colas de vehículos. A las 16,34 se informó que la circulación estaba asistida, mientras que a las 16,50 se liberaron ambas manos. Sin embargo, el flujo no volvió de inmediato a la normalidad, las demoras persisten debido al intenso caudal de autos y camiones que cruzan diariamente el viaducto.

Detalles del Incidente y sus consecuencias

"Se quedó un camión mano a Corrientes. Se pasa por manos”, informaron en el canal de difusión del estado del puente.

En la última actualización de las 17,35, detallaron una nueva actualización: “Tránsito del puente Chaco Corrientes, con demoras, genera intenso tráfico post camión detenido”. En la que además reiteraron el pedido a los conductores de circular con precaución y respetar las distancias de frenado.

El puente, vital para la conexión regional, suele sufrir congestiones en horas pico, pero cualquier incidente, como el de este jueves, multiplica los tiempos de espera y genera malestar entre los usuarios. Se espera que en las próximas horas se normalice.