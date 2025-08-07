Corrientes fue distinguida a nivel nacional por su plan de alfabetización

El Ministerio de Educación de Corrientes presentó el miércoles, en el Salón Verde de Casa de Gobierno, materiales y estrategias pedagógicas orientadas a mejorar la fluidez y la comprensión lectora en estudiantes de nivel primario.
La iniciativa se enmarca en los programas Colectivo de Lectura y Leer y Comprender, camino para Aprender, que forman parte del Plan de Compromiso por la Alfabetización.
Durante el acto se anunció que Corrientes fue reconocida con el título de Provincia Alfabetizando otorgado por la organización Argentinos por la Educación, en reconocimiento a sus acciones en el nivel inicial.
Los dispositivos se articulan en cuatro ejes claves: producción de materiales didácticos, formación docente continua, censo de fluidez lectora y articulación con los Institutos de Formación Docente. Desde el Ministerio destacaron que los resultados positivos se deben al compromiso de los y las docentes, y que el próximo Censo de Fluidez y Comprensión Lectora se realizará en octubre.