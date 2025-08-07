¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Cayetano defensa del consumidor Paso de los Libres
EDUCACIÓN

Corrientes fue distinguida a nivel nacional por su plan de alfabetización

Esta premiación se anunció durante el miércoles en el Salón Verde de casa de Gobierno tras la presentación de materiales y estrategias pedagógicas.

Por El Litoral

Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 11:05
Fotografía: Cacho Monzón

El Ministerio de Educación de Corrientes presentó el miércoles, en el Salón Verde de Casa de Gobierno, materiales y estrategias pedagógicas orientadas a mejorar la fluidez y la comprensión lectora en estudiantes de nivel primario.

La iniciativa se enmarca en los programas Colectivo de Lectura y Leer y Comprender, camino para Aprender, que forman parte del Plan de Compromiso por la Alfabetización.

Fotografía: Cacho Monzón

Durante el acto se anunció que Corrientes fue reconocida con el título de Provincia Alfabetizando otorgado por la organización Argentinos por la Educación, en reconocimiento a sus acciones en el nivel inicial.

Fotografía: Cacho Monzón

Los dispositivos se articulan en cuatro ejes claves: producción de materiales didácticos, formación docente continua, censo de fluidez lectora y articulación con los Institutos de Formación Docente. Desde el Ministerio destacaron que los resultados positivos se deben al compromiso de los y las docentes, y que el próximo Censo de Fluidez y Comprensión Lectora se realizará en octubre.

Fotografía: Cacho Monzón

