Impulso Joven 2025: Corrientes presenta evento para empresarios argentinos

La Federación Económica de Corrientes (FEC) realizará el martes 12 de agosto el lanzamiento oficial del evento Impulso Joven 2025, una iniciativa que reunirá a más de 120 jóvenes empresarios de todo el país.

El acto se llevará a cabo en el Salón Auditorio de la FEC que está ubicado en 25 de Mayo 1429, a partir de las 10, con la presencia de autoridades de Chaco (Fechaco), Came, Ajec y Fechaco Joven.

El encuentro, que se desarrollará el 18 y 19 de septiembre en Corrientes y Chaco, forma parte de la Semana del Empresario Joven Argentino y busca fomentar el desarrollo, la innovación y la articulación institucional entre emprendedores de todo el país.