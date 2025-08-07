¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Cayetano defensa del consumidor Paso de los Libres
Se realiza en septiembre

Impulso Joven 2025: Corrientes presenta evento para empresarios argentinos

La iniciativa busca fomentar el desarrollo, la innovación y la articulación institucional entre emprendedores de todo el país

Por El Litoral

Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 11:55

La Federación Económica de Corrientes (FEC) realizará el martes 12 de agosto el lanzamiento oficial del evento Impulso Joven 2025, una iniciativa que reunirá a más de 120 jóvenes empresarios de todo el país.

El acto se llevará a cabo en el Salón Auditorio de la FEC que está ubicado en 25 de Mayo 1429, a partir de las 10, con la presencia de autoridades de Chaco (Fechaco), Came, Ajec y Fechaco Joven.

El encuentro, que se desarrollará el 18 y 19 de septiembre en Corrientes y Chaco, forma parte de la Semana del Empresario Joven Argentino y busca fomentar el desarrollo, la innovación y la articulación institucional entre emprendedores de todo el país.

