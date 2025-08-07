Investigadoras de la Unne y el Inta elaboraron manual para el cultivo de palta en el NEA

La doctora Paula Alayón Luaces, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), y la ingeniera agrónoma Romina Ybran, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Reconquista, presentaron recientemente el «Manual de Cultivo de Palta. Etapas Iniciales», una guía práctica y accesible dirigida a productores.

En un contexto donde la demanda de palta va en aumento, las profesionales han desarrollado una herramienta instructiva‑didáctica para impulsar este cultivo en el norte argentino.

El palto está experimentando un crecimiento notable en las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta y Jujuy, entre otras. Este fenómeno responde a una demanda creciente por parte de los consumidores argentinos, quienes valoran cada vez más esta fruta, aunque el consumo nacional aún se mantiene por debajo de los 500 gramos por persona al año, muy lejos de países como México, Chile e Israel, donde alcanza los 8 kilogramos anuales per cápita.

La región del Noreste Argentino presenta condiciones edafoclimáticas óptimas para el desarrollo de cultivos frutales subtropicales. Una prueba de este potencial son las plantaciones comerciales actuales, principalmente en Corrientes y Misiones, que ya disponen de fruta y están llegando al mercado central de Buenos Aires, entre otros destinos del país, con una excelente calidad.

Respuesta a una necesidad. El desarrollo del manual surgió como un complemento técnico‑académico a demandas del sector productivo privado y a iniciativas como el «Plan Palta», impulsado por la provincia de Corrientes para fomentar la producción. “Quedó de manifiesto la necesidad de contar con información para dar respuesta al productor. Este cultivo tiene aspectos bastante diferentes comparado con otros cultivos”, explicaron las autoras.

La guía se enfoca particularmente en los aspectos agronómicos del cultivo en la región NEA, con especial atención a la etapa de implantación y sus principales desafíos. Está dirigida tanto a productores que atraviesan las etapas iniciales de producción como a quienes planean iniciar nuevas plantaciones.

Una característica del manual es su énfasis en la accesibilidad. Desarrollado con terminología comprensible para todo tipo de productores y personal técnico, condensa información generada por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE y el INTA, tanto de Bella Vista como de Reconquista, incluyendo resultados de trabajos de graduación e investigaciones de docentes especializados.

Esta no es la primera colaboración entre las autoras: anteriormente habían trabajado juntas en la producción de un Manual para el Cultivo del Mamón, experiencia que les permitió perfeccionar su metodología de divulgación técnica.

El manual se encuentra disponible de forma gratuita y puede consultarse mediante códigos QR o enlaces directos. Esta decisión refleja el compromiso de las instituciones académicas con el desarrollo del sector productivo regional.