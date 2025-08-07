¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CONGRESOS

Corrientes participa del Meet Up Argentina, un espacio para posicionar el turismo regional

El encuentro es considerado el más importante de la industria del turismo de reuniones del país.
 

Por El Litoral

Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 12:49

El Ministerio de Turismo de Corrientes participará este jueves de un stand institucional que reunirá a los principales actores del sector. La jornada inaugural se realizó el miércoles 6 y seguirá este jueves 7 por la tarde en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de autoridades nacionales y referentes provinciales.

En representación de Corrientes, asistió la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, acompañada por funcionarios de la Municipalidad de Corrientes, el Corrientes Conventions Bureau, la Cámara de Turismo provincial y representantes del sector privado, entre ellos Puerto Valle, el Hotel Marriott y el Centro de Convenciones de Corrientes.

Durante el evento, se promovieron los destinos de Corrientes capital e Ituzaingó, con el propósito de consolidarlos como plazas destacadas para la realización de congresos, convenciones y eventos corporativos. La comitiva correntina presentó la oferta en materia de infraestructura, logística y servicios, así como los atractivos naturales y culturales que enriquecen la experiencia del visitante.

En este marco, también se llevó a cabo la presentación de la Escuela de Negocios de AOCA (Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones), seguida por la firma de una carta de intención entre provincias, con el fin de promover la formación y capacitación en el turismo de reuniones. Alejandra Eliciri participó del acto junto a sus pares de otras provincias, consolidando el compromiso de Corrientes con el desarrollo profesional del sector.

La participación de Corrientes en el Meet Up Argentina responde a una política provincial que concibe al turismo como motor de crecimiento económico y desarrollo regional, fomentando la articulación entre los sectores público y privado para posicionar a la provincia en el plano nacional e internacional.

