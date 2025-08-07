Corrientes participa del Meet Up Argentina, un espacio para posicionar el turismo regional

El Ministerio de Turismo de Corrientes participará este jueves de un stand institucional que reunirá a los principales actores del sector. La jornada inaugural se realizó el miércoles 6 y seguirá este jueves 7 por la tarde en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de autoridades nacionales y referentes provinciales.

En representación de Corrientes, asistió la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, acompañada por funcionarios de la Municipalidad de Corrientes, el Corrientes Conventions Bureau, la Cámara de Turismo provincial y representantes del sector privado, entre ellos Puerto Valle, el Hotel Marriott y el Centro de Convenciones de Corrientes.

Durante el evento, se promovieron los destinos de Corrientes capital e Ituzaingó, con el propósito de consolidarlos como plazas destacadas para la realización de congresos, convenciones y eventos corporativos. La comitiva correntina presentó la oferta en materia de infraestructura, logística y servicios, así como los atractivos naturales y culturales que enriquecen la experiencia del visitante.

En este marco, también se llevó a cabo la presentación de la Escuela de Negocios de AOCA (Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones), seguida por la firma de una carta de intención entre provincias, con el fin de promover la formación y capacitación en el turismo de reuniones. Alejandra Eliciri participó del acto junto a sus pares de otras provincias, consolidando el compromiso de Corrientes con el desarrollo profesional del sector.

La participación de Corrientes en el Meet Up Argentina responde a una política provincial que concibe al turismo como motor de crecimiento económico y desarrollo regional, fomentando la articulación entre los sectores público y privado para posicionar a la provincia en el plano nacional e internacional.