Policías retirados fueron reconocidos por más de 25 años de servicio en Corrientes

En el marco de la Semana de la Policía de Corrientes, este viernes se reconoció la trayectoria personal del los efectivos que prestaron más de 25 años de servicio en Corrientes . Las actividades incluyeron charlas y capacitaciones sobre seguridad ciudadana, derechos humanos y actualización normativa, dirigidas tanto a efectivos en actividad como a aspirantes.

El acto institucional se realizó en la sede de la Jefatura de Policía, donde se entregaron distinciones al personal con más de 25 años de servicio. La ceremonia fue encabezada por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard junto al jefe de la Policía, comisario general Miguel Ángel Leguizamón, y contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Seguridad.

Durante su discurso, Braillard Poccard destacó el compromiso de los agentes con la comunidad:“Esta es la primera vez que se realiza un acto para rendir justo homenaje a hombres y mujeres que dieron todo de sí en una tarea que no siempre es noticia. Lamentablemente, cuando ocurre algo que no se pudo evitar o se comete un error humano, es cuando trasciende”.

“Ustedes son y serán policías hasta el último día de sus vidas porque abrazaron una carrera que implica un compromiso con la sociedad, con su uniforme, con su bandera y con su patria”, agregó.

El funcionario también resaltó el valor del trabajo cotidiano de la fuerza: “Estoy seguro de que cada uno recordará alguna circunstancia en la que le tocó salvar una vida, evitar un delito o asistir a una persona. Muchas veces la sociedad no lo ve, pero ese es su patrimonio, ese es su tesoro”.

Estas acciones forman parte de una semana cargada de actividades institucionales que buscan visibilizar el rol de la Policía en la sociedad, fortalecer la formación profesional y reconocer el servicio prestado.

El acto central por el Día de la Policía de Corrientes se llevará a cabo este sábado a las 10:00 en la Costanera Sur, e incluirá un desfile con la participación de distintas unidades de la fuerza.