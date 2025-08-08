Despidieron a veteranos correntinos que viajarán a Malvinas

Se realizó este viernes un emotivo acto de despedida para el contingente de veteranos correntinos que viajará a las Islas Malvinas. La actividad contó con la presencia de familiares, autoridades provinciales y representantes de entidades de excombatientes.

El viaje forma parte de una nueva misión de memoria y homenaje, en la que los veteranos recorrerán sitios emblemáticos del conflicto bélico de 1982, como cementerios, monumentos y puntos históricos donde combatieron junto a sus compañeros hace más de 40 años.

Durante la ceremonia, se destacó la relevancia de estas acciones como una forma de reparación simbólica, reafirmación de soberanía y fortalecimiento del compromiso con la causa Malvinas. Los exsoldados agradecieron el respaldo del Estado y el acompañamiento social, remarcando el profundo impacto emocional que representa regresar a aquellas tierras.

“Volver a Malvinas es cerrar heridas, reencontrarnos con la historia y honrar a los que no regresaron”, expresaron algunos de los veteranos al concluir el acto.

El grupo partirá en las próximas horas hacia el archipiélago, en un viaje cargado de sentido, memoria y reflexión.