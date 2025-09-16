Atraparon a diez cazadores furtivos mientras estaban en un campo

La Policía de Corrientes informó que detuvo a una decena de personas en Ruta Provincial 40, cercanías de Santo Tomé, quienes fueron vinculados a la caza furtiva.

El operativo fue realizado por efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Santo Tomé, quienes detuvieron a diez hombres, repartidos en tres vehículos, quienes estaban cazando en el campo de Estancia Las Palmas, sin permiso.

Los efectivos hallaron y secuestraron escopetas, un fusil con mira, cuchillos, linternas y un visor nocturno.

Además, se encontraron siete carpinchos y un ciervo que ya estaban faenados.

Los sospechosos fueron demorados y trasladados junto a lo secuestrado hasta la dependencia correspondiente, donde se realizan las diligencias de rigor.