Rescataron a una vaca de una muerte segura tras caer a un pozo cloacal

La Policía de Corrientes informó que el lunes rescató a un animal de una muerte segura en el Paraje Capillita, en la localidad de General Paz.

El rescate se produjo luego de que efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica fueran alertados sobre una vaca que había caído dentro de un pozo cloacal.

Tras acudir al lugar, los efectivos hicieron uso de sogas y trabajo coordinado, pudieron sacar al animal del pozo.

Una vez rescatado, el animal fue devuelto a su dueño, lo que llevó tranquilidad a los vecinos que estaban preocupados por la situación.