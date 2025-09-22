Juan Manuel Bobadilla: el candidato que combina experiencia, pasión y visión para la abogacía correntina

Con apenas 43 años, nacido y criado en la ciudad de Corrientes, Juan Manuel Bobadilla es uno de esos profesionales que inspiran por su recorrido, su entrega y su capacidad de escuchar y construir en equipo. Hoy, se presenta como candidato a presidente del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, con un proyecto que combina experiencia institucional, sensibilidad humana y una visión de futuro para la colegiación.

UNA TRAYECTORIA CONSTRUIDA CON DEDICACIÓN y SOLIDO DEBER SOCIAL

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste en 2008, Bobadilla completó un posgrado en Derecho Procesal Civil y se desempeña como profesor universitario, mediador nacional y también como profesor nacional de básquetbol Nivel 3. Un perfil que lo muestra multifacético, pero con un denominador común: la formación constante y la vocación de enseñar.

Dentro del Colegio de Abogados, inició su camino en 2012 como presidente de Jóvenes Abogados, cargo que ocupó por dos períodos consecutivos. Luego, su participación se fue consolidando: fue vocal, secretario, miembro del Tribunal de Disciplina y actualmente se desempeña como tesorero. En ese rol, se convirtió en el propulsor de programas de capacitaciones académicas de primer nivel con costo cero para los matriculados, un hecho sin precedentes que marcó un antes y un después en el acceso al conocimiento dentro de la institución.

Su trabajo trascendió lo local. Como referente de los jóvenes abogados, representó al Colegio ante la FACA Joven e incluso fue candidato a vicepresidente de dicha entidad nacional en su área Jóvenes, mostrando su capacidad de proyectar a la abogacía correntina a escenarios de mayor escala.

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y CERCANÍA CON LA COMUNIDAD

En el ámbito laboral, Bobadilla se desempeñó como asesor externo de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y de la localidad de Loreto. También asesoró al gremio de empleados municipales (AOEM), y Maleteros, a distintas asociaciones, fundaciones y a empresas de ART. Su matrícula profesional abarca tanto Corrientes como Formosa, lo que le dio una perspectiva amplia de la realidad del ejercicio profesional.

EL COSTADO HUMANO: FAMILIA, DEPORTE Y PASIÓN POR EL COLEGIO

Detrás del abogado y dirigente, se encuentra el hombre de familia.

Bobadilla es hijo, hermano, esposo y padre de dos hijos, quienes se convirtieron en el motor de su vida.

Comparte su camino con Andrea Tesei, también abogada, con quien conforma un verdadero equipo que logra equilibrar familia, trabajo y vocación profesional.

“Mi pasión son mis hijos, la Familia y el Colegio de Abogados”, suele repetir. Sus hobbies giran en torno a acompañarlos en su desarrollo, tanto personal como en la práctica del básquetbol, deporte al que él mismo dedicó años de formación.

UNA VISIÓN DE FUTURO PARA EL COLEGIO

Si algo define a Juan Manuel Bobadilla es la empatía y la capacidad de escuchar a sus colegas. Su gestión como tesorero mostró que sabe transformar ideas en acciones concretas: capacitaciones gratuitas, apoyo permanente a los institutos del Colegio y una fuerte defensa de la militancia en la colegiación abogadil como herramienta de fortalecimiento colectivo.

“Trabajar en equipo, guiar y formar son mis valores centrales. Creo en un Colegio que esté cerca de cada profesional, que lo escuche, lo respalde y le abra puertas de crecimiento”, sostiene.

Hoy, su candidatura a la presidencia se presenta como una síntesis de lo que ya demostró: trabajo, escucha, liderazgo y pasión.