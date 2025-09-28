Racing e Independiente igualaron en un final dramático

Racing e Independiente igualaron este domingo sin goles en un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el Cilindro de Avellaneda.

En un encuentro parejo, el Rojo tuvo dos goles anulados por fuera de juego de Ignacio Pussetto y Luciano Cabral, a los 27 minutos del primer tiempo, y a los 12’ del segundo, respectivamente.

En tanto que sobre el final, Racing quedó mal parado y Pablo Galdames desperdició un gran contrataque para marar el tanto de Independiente donde debutó Gustavo Quinteros.

En el primer tiempo, la Academia tuvo un mejor arranque y estuvo cerca de abrir el marcador de la mano de Tomás Conechny, pero Facundo Zabala salvó la pelota en la línea y evitó el gol. Agustín Almendra capturó el rebote, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Poco a poco, los comandados por Gustavo Quinteros se fueron acomodando en el partido y llegaron a generar peligro en el área rival. A los 22’, ni Santiago Montiel ni Ignacio Pussetto pudieron rematar con claridad y dejaron pasar una gran chance para la visita.

Minutos más tarde, el ex delantero de Huracán marca el primer gol del encuentro con un disparo desde fuera del área, que contó con la floja respuesta del arquero Facundo Cambeses, pero la acción fue invalidada por fuera de juego del propio atacante.

A los 34’, apareció la primera polémica del cotejo cuando Bruno Zuculini, volante del cuadro albiceleste, impactó de forma peligrosa en la pierna derecha de Kevin Lomónaco, defensor central del Rojo, a la altura de la tibia. No obstante, el árbitro Nicolás Ramírez decidió mostrarle solamente la tarjeta amarilla, lo que desató el efusivo reclamo del banco de suplentes visitante.

Sobre el final de la etapa inicial, Racing tuvo una gran ocasión de golpear primero por medio de Almendra, pero la definición de volea del mediocampista no tuvo éxito y el balón se fue desviado.

En el complemento, Independiente comenzó en mejores condiciones y generó dos ocasiones peligrosas para convertir el primer gol de la partida. A los 11’, Montiel disparó y Gastón Martirena despejó la pelota en la línea con la cabeza para evitar el tanto.

En la siguiente jugada, el chileno Luciano Cabral definía con gran categoría para vencer a Cambeses y abrir el marcador, pero el volante ofensivo se encontraba en fuera de juego y el tanto fue invalidado.

Sobre el final del encuentro, Pablo Galdames tuvo en sus pies la ocasión más clara para ganar el encuentro. El mediocampista chileno, quien ingresó en lugar de su compatriota Felipe Loyola, quedó mano a mano con el guardameta de la Academia y no pudo transformar el contragolpe en gol.

Ahora, Independiente deberá visitar a Godoy Cruz de Mendoza, el domingo 5 de octubre desde las 14:30 por la siguiente jornada del Torneo Clausura. En tanto, el conjunto albiceleste tendrá un duro choque ante River, el próximo jueves a partir de las 18:00 por los cuartos de final de la Copa Argentina.