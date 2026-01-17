Yo y tres mujeres notables en La Bola Loca: Amelita Baltar, Marikena Monti y Susana Rinaldi

Yo un joven de 24 años, ellas unos añitos más, impensadamente las conocí en su debut en la “Bola Loca” Amelita Baltar (85 años hoy) Marikena Monti (82 años hoy) y Susana Rinaldi (90 años Hoy). Paseábamos por el centro de Buenos Aires con un amigo y entramos. "Tres mujeres en la Bola Loca" un exitoso espectáculo de Café Concert de principios del año 1973 en Buenos Aires, o sea hace 53 años atrás, protagonizado por las cantantes Amelita Baltar, Marikena Monti y Susana Rinaldi, un evento que reunió a estas tres grandes artistas en el local La Bola Loca y quien escribe esta historia, “tuvo el privilegio de presenciar (con 24 años) este espectáculo en calle Maipú, a metros de Avenida Córdoba.

No porque haya estado yo presente se constituyó en un éxito, porque el talento de las cantantes había impactado y marcó un gran éxito al ofrecer algo diferente a lo que se escuchaba en los circuitos comerciales, en una época difícil. Y vaya si era “más que difícil” el tiempo que vivíamos los argentinos. (Con El ERP Ejército Revolucionario del Pueblo comandado por Santucho, con los Montoneros de Firmenich y Galimberti, con las Tres A de López Rega, era un reguero de pólvoras y muertes en las calles de Buenos Aires y todo el país. Era presidente María Estela de Perón, “Isabelita”, otra locura de esos tiempos.

Con un amigo de casi toda mi vida, hasta el día de hoy, que era diputado nacional en esos días, recordamos aquella noche en que se nos ocurrió “cambiar” nuestro clima interior y acudimos a escuchar a estas tres notables artistas que irrumpían con sus voces en el pentagrama selecto de nuestras vidas.

La Idea y Producción de este espectáculo era de Alberto Almada (quien tuvo la idea de juntar a Amelita Baltar, Marikena Monti y Susana Rinaldi en un espectáculo y quien produjo junto al famoso Osvaldo Piro, (Músico notable, bandoneonista excelente y además esposo de una de las tres: De Susana Rinaldi, con quien ha tenido 2 hijos que siguen hoy abrazando la música con pasión: Ligia Piro y Alfredo Piro.

Luis Alejandro Rizzi comentaba por entonces “que las “tres mujeres” luego se trasladaron a Mar del Plata donde continuaron de martes a domingo con lleno total. Fue un espectáculo obligado al que concurrieron desde el Presidente de la República hasta todo tipo de personaje público que se jacte como tal.

Amelita Baltar luego fue remplazada temporariamente por la inolvidable Chabuca Granda. Luego los caminos de las “tres mujeres” se bifurcaron, Amelita se había ido con Astor Piazzola a Roma, Marikena y Susana “la tana” a Paris. El espectáculo quedó en el recuerdo como uno de los más logrados de la música popular y era propuesto a todo turista que arribaba a Buenos Aires. Amelita Baltar se casó con Astor Pizzola y fue su pareja hasta el día en que falleció el renovador del Tango.

Yo no he sido un gran músico, pero mi entusiasmo por crear y renovar los grupos e intérpretes siempre me atrajo. A los 10 años agrupé 12 niños de la sociedad de Curuzú Cuatiá, mi pueblo natal, en una comparsa que la denominé “Los Vaqueros del Jazz” y a los 12 años comencé a estudiar guitarra con el Profesor Celestino López, con quien practicaba junto al que sería un notable guitarrista de Corrientes, Mateo Villalba y como si fuera poco, con Pocholo Airé.

Mi aspiración era llegar a Cosquín y nos empreñamos junto a Edgardo Aceves, Asdrúbal “Kutú Regúnaga” y Héctor “Pirincho” Castro y en representación de Corrientes, tras ganar en el Festival de Santo Tomé, llegamos en Enero de 1967 a la final con los Manceros Santiagueños. Consagrado en el escenario mayor del país, viajamos invitados por Julio Marbis y Hernán Figueroa Reyes, a la ciudad de Buenos Aires, donde desplegamos un programa intenso: Radio Belgrano, Radio América, “Sábado” continuado Canal 13 con Antonio Carrizzo, Domingo Circulares con Pipo Mancera. Auditorio de Radio el Mundo

invitado por Héctor Varela y compartimos un asado con el Presidente de la Nación Juan Carlos Onganía en la Quinta de Olivos, coordinados por el Secretario General de la Presidencia Coronel Mario Díaz Colodrero (goyano).

La orquesta más famosa de la Provincia “Los Estudiantes” fue una creación cuando cursaba el 2º Año del Colegio Nacional. Con esta juvenil banda moderna bailó todo Corrientes y el Litoral.

“Cantata Histórica de Corrientes” fue una obra que compuse en 12 capítulos en 1988 con motivo de los 400 años de Corrientes. Integraron la orquesta dirigida por Mateo Villalba, grandes músicos correntinos y grabamos un Disco en la entonces CBS Columbia, luego Sony Music Argentina, con actuaciones en el Círculo Militar de Buenos Aires, estrenada en el Teatro Astral de Buenos Aires el 9 de Septiembre de 1988 ante un lleno total.

En mi casa de niño, siempre estuvo un piano muy cerca de mi madre May Balbastro de Raffo, notable educadora. Entre chupetes y María Graña Me caso con Susana Ester Gotuzzo, mi hija menor María José” fue la que se inclinó desde los 4 o 5 años por la música y el canto. Ella en una pequeña casetera escuchaba solamente a María Graña. Solamente se entusiasmó con una cantante que

fue Julia Zenko, que cuando María José tenía 10 años y empezó a estudiar música, piano y canto, esta mujer contaba con 30 años y si no la deslumbraba decía “Tiene nivel”

Hoy María José, desde hace 10 años, vive en Dubay a donde se fue en busca de un horizonte musical, y es en este tiempo, la voz preferida en los emiratos Árabes. Cuarenta años después y tras muchos “tes” esos que se toman a las cinco de la tarde, “las tres mujeres” acordaron reeditar el viejo show en Clásica y Moderna, en la Av. Callao al 700 cuya última función fue el pasado domingo 26 de abril de 2025.

Cuando asistí a la despedida sentí esa extraña nostalgia de los años pasados en los que cuesta distinguir el pasado del presente como en esos sueños en los que uno no sabe si lo soñado fue real o una simple fantasía.

Confieso, no sabía si había regresado a 1973 y o si desde ese año me imaginaba cuarenta años hacia delante. Son esas situaciones paradójicas en las que uno siente que existe

porque otros nos piensan o nos miran o nos ven...

Las “tres mujeres” conservan todas sus virtudes y sus vicios. Amelita, Susana y Marikena tienen intacta la voz por eso me costaba tanto saber si estaba en el pasado o si desde el pasado estaba viviendo un presente virtual, para usar una palabra de moda, imaginando como podía ser el canto de estas tres mujeres cuarenta años

después…

Amelita le cantó a Piazzola y como en sus comienzos nos regaló con algunos temas de nuestro folklore y con un especial encanto esa milonga “Como yo lo siento”, de Osiris Rodríguez Castillos, ese inolvidable poeta uruguayo que junto con Alfredo Zitarrosa compusieron “clásicos” temas de nuestro folklore.

Susana nos cautivó con “Tinta roja” y “Yuyo verde” con música de Domingo Federico y letra de Homero Expósito y una saga de los llamados tangos canción o tangos melódicos.

Quizás la única diferencia la encontré en el repertorio de Marikena algo distinto al de los espectáculos iniciales pero que nos levantó de nuestros asientos con dos temas de Edith Piaff en los que expuso toda la calidad de su voz y la perfección de su francés. Muy lograda fue su versión de “Je ne regrette rien”, en dueto con una grabación de la propia Piaf y un sobrio acompañamiento de sus músicos.

En cuanto a los vicios, a las tres les gusta hablar y sobre todo evidenciar sus fuertes personalidades, quizás lo único criticable de esta nueva y siempre joven versión de “tres mujeres para el show”.

Me sorprendió que como antaño la mayoría de los asistentes fueran turistas, portugués, inglés y hasta alemán eran los idiomas que se escuchaban en las mesas, además de la clásica

tonada del madrileño que nos diferencia del “argentino”.

Eran una y diez de un día lunes cuando las “tres mujeres” se despidieron y me quedó esa duda, esto fue ahora o antes, lo habré soñado. Son cosas de Buenos Aires. ¿Son cosas de Juan Carlos Dermicier?, que en “Acortando la noche de Radio Mitre nos hace revivir estas emociones.

P/D: Yo tuve un amor de ensueño “Marikena Monte. Me impactó hasta el día de hoy.

FUENTE Portal de América - Historias de Corrientes Juan Carlos Raffo.