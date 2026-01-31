Carnavales de Corrientes: así será el operativo de seguridad de la edición 2026

Por el comienzo de los Carnavales de Corrientes este 31 de enero, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de la Policía provincial realizarán un operativo especial para todas las jornadas del corso y el show de comparsas edición 2026, que se desarrollarán en el Corsódromo Nolo Alías.

El dispositivo estará a cargo de la Policía de Corrientes, a través de las distintas comisarías del área capital. Se ejecutará desde el comienzo de cada jornada hasta la total desconcentración del público y los comparseros. Según lo informado, se afectarán alrededor de 140 efectivos por noche.

El plan contempla la cobertura de sectores estratégicos internos y externos del predio, con recursos humanos y materiales distribuidos en áreas de concentración, desfile y desconcentración, en ambos laterales del corsódromo.

El objetivo es garantizar la seguridad, prevenir delitos e infracciones y brindar cobertura ante emergencias.

Ubicación de tribunas y palcos.

Tránsito

En paralelo, se coordinará con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes la organización de la circulación, los desvíos y los espacios habilitados para el estacionamiento.

Entre los principales puntos del operativo se destacan:

Seguridad vial sobre la Ruta Nacional 12, con controles y regulación del tránsito en accesos clave al corsódromo y zonas aledañas.

Puestos policiales y desvíos en intersecciones de rutas nacionales y provinciales, como RN 12 con avenidas Centenario, Libertad y Río Chico, accesos al aeropuerto y al Perichón, además de controles en Laguna Brava y Boquerón.

Redireccionamiento del tránsito pesado, con desvíos para camiones de más de 3.500 kilos hacia rutas alternativas como la RN 118 y la RP 5.

El operativo también incluye un dispositivo de seguridad externa, que abarcará calles y rutas cercanas al corsódromo. Del mismo modo, habrá controles internos, con presencia policial en los ingresos, laterales, sectores de concentración y desconcentración.