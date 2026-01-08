Corrientes: Desarrollo Social planifica acciones de modernización estatal

El ministro de Desarrollo Social de la provincia, José Irigoyen, recorrió las instalaciones de la Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de la Información (Susti) con el objetivo de conocer el funcionamiento de herramientas tecnológicas y planificar acciones orientadas a la modernización de la gestión.

Recorrida por la Susti

Durante la visita, el ministro interiorizó sobre el trabajo que desarrolla la Infraestructura de Datos Espaciales de Corrientes (IdeCorr), un sistema que permite organizar y analizar información territorial para la toma de decisiones en políticas públicas.

La actividad se enmarca en la línea de trabajo planteada por el gobernador Juan Pablo Valdés, orientada a lograr un gobierno más eficiente mediante el uso de tecnología y sistemas de información.

Digitalización y despapelización

Desde el inicio de la gestión en el Ministerio de Desarrollo Social, se definió un rumbo de modernización que contempla:

Digitalización de datos y estadísticas

Despapelización de trámites administrativos

Mapeo de áreas de cobertura de programas sociales

Estas acciones buscan optimizar los procesos internos y mejorar la planificación y el alcance de las políticas públicas.

Planificación de acciones

La articulación con la Susti permitirá avanzar en el desarrollo de herramientas que faciliten el análisis de información y fortalezcan la gestión del Ministerio, en línea con una estrategia provincial de modernización del Estado.