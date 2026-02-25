Corrientes refuerza acciones para prevenir la resistencia antimicrobiana

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes avanzó en nuevas acciones para abordar la resistencia antimicrobiana (RAM), una problemática creciente a nivel mundial. El eje central es prevenir el uso inadecuado de antibióticos y fortalecer el trabajo interinstitucional.

El ministro Emilio Lanari se reunió con el coordinador de la Comisión Provincial de Resistencia Antimicrobiana, Fernando Achinelli, para definir líneas de acción. En 2022 se estableció un programa de respuesta ante la problemática en la provincia. Además, señalaron falta de eficacia de antibióticos podría convertirse en una de las principales causas de muerte en el futuro.

Indicó además que a nivel nacional se aprobó la Ley 27.680, que regula el uso responsable de antibióticos, y que Corrientes replicó ese modelo. Las acciones se coordinan con áreas de Educación, Coordinación y Planificación, además de la Universidad Nacional del Nordeste, la Cámara de Farmacias y colegios médicos.

En el ámbito educativo, se trabaja con colegios secundarios mediante proyectos de extensión universitaria. El objetivo es formar estudiantes como referentes en la concientización sobre la resistencia antimicrobiana.

¿Qué es la RAM?

La resistencia antimicrobiana se produce cuando microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos desarrollan mecanismos para sobrevivir a los medicamentos diseñados para eliminarlos. Como consecuencia, los tratamientos pierden eficacia. las infecciones pueden prolongarse y propagarse.

Las autoridades remarcaron que se trata de una amenaza creciente para la salud pública y que requiere acciones sostenidas del Estado y de la comunidad. Del mismo modo, se insiste en la importancia de no automedicarse y de utilizar antibióticos únicamente bajo prescripción profesional.