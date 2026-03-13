SECCO impulsa el desarrollo solar en Corrientes y adelanta los plazos de la puesta en marcha de nuevos parques fotovoltaicos

SECCO continúa consolidando su compromiso con el desarrollo de energías renovables en la Argentina. Actualmente, ambos proyectos se encuentran en una etapa avanzada de ejecución y ya comenzó el montaje de los paneles solares, uno de los hitos técnicos más relevantes del proceso constructivo.

En conjunto, estas iniciativas incorporarán 27 MW de nueva capacidad de generación renovable al sistema eléctrico provincial, contribuyendo a fortalecer la infraestructura energética y ampliar la participación de fuentes limpias en la matriz eléctrica.

El Parque Solar Bella Vista contará con una capacidad instalada de 7 MW, mientras que el Parque Solar Esquina alcanzará 20 MW, conformando un polo de generación solar estratégico para la región. En paralelo, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) avanza con la ejecución de la línea de interconexión que vinculará el parque de 20MW con la Estación Transformadora de Esquina, infraestructura clave para su integración al sistema eléctrico.

“Los trabajos de obra civil, infraestructura interna, preparación del terreno y montaje avanzan incluso por delante de lo planificado, lo que nos permitirá adelantar los plazos de Habilitación comercial originalmente previstos”, señaló Matías Gómez, Gerente Comercial de Generación de Energía de SECCO.

Estos desarrollos forman parte de los proyectos adjudicados en el marco de la Convocatoria RenMDI impulsada por CAMMESA, iniciativa destinada a ampliar la incorporación de energías renovables al sistema eléctrico argentino. En este contexto, SECCO reafirma su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones asumidas y con la expansión de infraestructura energética sustentable en el país.

Asimismo, los parques solares de Bella Vista y Esquina representan un hito estratégico para la Compañía, ya que se desarrollan íntegramente con capital propio, reflejando la confianza de SECCO en el potencial energético de Corrientes y en el crecimiento sostenido del sector de energías renovables en la región.

A través de proyectos como estos, SECCO continúa ampliando su participación en el desarrollo de soluciones energéticas innovadoras y sustentables, acompañando el crecimiento productivo y fortaleciendo el desarrollo regional mediante tecnologías que impulsan una matriz energética más eficiente, diversificada y sostenible.