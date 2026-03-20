Tos convulsa en Corrientes: confirmaron tres casos y un bebé está internado

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes informó la detección de tres casos de tos convulsa o coqueluche. Los afectados son dos adultos y un bebé de tres meses internado en el Hospital Juan Pablo II tras ser derivado desde el interior provincial. Todos mantienen buena evolución.

La directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, señaló que las muestras fueron analizadas en el Laboratorio Central y dieron positivo. Además, explicó que se realizan acciones de control de brote, que incluyen la búsqueda activa de contactos familiares y sociales de los últimos 21 días.

Desde el ministerio, se destacó que los equipos de Inmunizaciones y Vigilancia Epidemiológica trabajan en forma articulada con los equipos locales. También se verifica el estado de vacunación y se completan dosis según corresponda.

La enfermedad

La Tos convulsa es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria bordetella pertussis. Es por esto que las autoridades sanitarias reiteran la importancia de completar el Calendario Nacional Obligatorio para prevenir complicaciones.