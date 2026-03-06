Controles de embarazo en Corrientes: qué revisiones y estudios no pueden faltar

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, a cargo de Emilio Lanari, recordó la importancia de que las embarazadas se realicen controles médicos mensuales. Son claves tanto para la salud de la madre como del bebé.

Control mensual

Según se indicó, cada revisión incluye: presión arterial, presentación del bebé, frecuencia cardíaca fetal, movimientos y altura uterina.

“Es sumamente importante que una vez al mes se realicen este control. Todos los meses deben repetirlo”, señaló Adela Saade, subsecretaria de Salud de la Mujer, Niñez y Adolescencia.

Además, el Ministerio recomendó:

Un laboratorio completo y una ecografía cada tres meses.

Vacunación y todos los estudios que indique el médico.

Para garantizar un embarazo saludable, se aconseja que la madre cumpla con al menos cinco controles ginecológicos y todos los estudios solicitados durante la gestación.