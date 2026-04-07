Corrientes: la Unne incorpora un nuevo curso de conversación en francés

El Departamento de Idiomas Modernos de la Secretaría General de Extensión Universitaria suma este nuevo curso presencial: Conversación en francés. Desde el 1 de abril están abiertas las inscripciones para esta nueva propuesta que responde a una demanda específica.

El curso inicia el 13 de abril, y las clases serán los lunes y miércoles de 20 a 21.30 en la sede de 9 de Julio 1449.

La profesora a cargo del curso, Carolina Monzón, señaló a Unne Medios que el hecho de que sea presencial en Idiomas genera un entorno académico y estructurado: “contás con la guía de docentes calificados que moderan la charla. No es una charla de café al azar, pero el ambiente simula ser descontracturado y amigable. Así la progresión pedagógica es clara”. Conversar en un ambiente pedagógico habilita otra fluidez y agilidad mental, “te ayuda a reducir el tiempo de traducción en tiempo real, lo que elimina el miedo a trabarse”, dijo.

Además, “interactuar con compañeros y profes te entrena el oído para entender diferentes registros y tonos. Esto es vital para el mundo real, donde no todos te hablan igual”, añadió.

Los cursos de conversación son una propuesta innovadora del Departamento que apunta a objetivos más específicos en el uso de un idioma. “Este curso atrae a personas con intereses similares (viajes, becas, negocios). Además, se discuten temas de actualidad francesa y francófona, lo que te da el bagaje cultural necesario para no solo hablar el idioma, sino entender su contexto”, indicó la docente.

Las inscripciones están abiertas y se realizan a través de un usuario en SIU Guaraní.

Para consultas, Idiomas Unne cuenta con su línea telefónica para mensajería Whatsapp: 3625302586 (Resistencia) y 3625302571 (Corrientes).

Medios Unne