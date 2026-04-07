Corrientes: detienen sospechosos y secuestran una motocicleta en capital

La Policía de Corrientes informó que el lunes realizó varios operativos en la ciudad capital, donde se detuvo a varias personas y se secuestró un motovehículo.

Efectivos de los Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada (Grim) llevaron adelante distintos procedimientos de prevención en la ciudad de Corrientes.

Demoras por merodeo y conductas sospechosas

El primer procedimiento se realizó cerca de las 9 en inmediaciones de calles Gascón y Larrea, donde personal del Grim 2 demoró a un joven de 21 años que se encontraba observando domicilios de la zona.

Más tarde, alrededor de las 11:30, efectivos del Grim 5 demoraron a un hombre mayor de edad en la zona de Los Calchaquíes y Futaleufú, quien también merodeaba observando viviendas y vehículos.

Cerca de las 9:30, en calles Brasil y Junín Esteban, personal del Grim 3 identificó y demoró a un hombre de 35 años que generaba disturbios, causando intranquilidad entre los transeúntes.

Secuestro de una motocicleta

En otro procedimiento, alrededor de las 10:30, efectivos realizaban controles sobre avenida Pujol y calle Jujuy cuando identificaron a un hombre de 36 años que circulaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc.

El conductor no pudo justificar la procedencia del rodado, por lo que fue demorado y la motocicleta secuestrada preventivamente.

Todos los demorados fueron trasladados a las comisarías correspondientes, donde se continúan las diligencias de rigor con intervención de la autoridad judicial.