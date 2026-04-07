Hinchas de Boca fueron asaltados con armas en Chile: les robaron banderas y sufrieron intimidación

Antes de que comience el partido de Copa Libertadores contra Universidad Católica, hinchas de Boca fueron víctimas de un robo en las inmediaciones del hotel donde se aloja el plantel en Vitacura, Chile. Según medios locales, los delincuentes portaban pistolas y vestían ropa alusiva a Colo Colo.

Durante el episodio, los asaltantes sustrajeron pertenencias personales y varias banderas que los simpatizantes del Xeneize habían colocado en los alrededores del hotel.

Según información de TyC Sports, una de las banderas robadas ya fue recuperada, y las autoridades trabajan para que los hinchas afectados puedan recuperar el resto de manera segura. Esta noche a las 21.30, el estadio Claro Arena contará con la presencia de 2.000 simpatizantes de Boca.

Posible antecedente

Algunos medios chilenos indican que los delincuentes serían miembros de la barra de Colo Colo, en lo que podría considerarse una “revancha” por incidentes ocurridos en 2023 en Buenos Aires.

Ese año, fanáticos de Colo Colo que asistieron a La Bombonera fueron agredidos después de intentar colgar una bandera frente al estadio. Hubo corridas e incidentes.