La costanera permanecerá cerrada por la final del Campeonato Nacional de Triatlón

Corrientes es sede de la final del Campeonato Nacional de Triatlón, y este sábado por la mañana de 7 a 13 sobre avenida Costanera, entre Pellegrini y avenida Romero permanecerá cerrada al tránsito. Así lo informó este viernes el Municipio y piden a los conductores evitar circular por la zona.

Evento masivo

El evento deportivo convocará a atletas y espectadores de distintos puntos del país por lo que se espera la llegada masiva contando con al menos 200 competidores. Por lo que por al menos 6 horas no se permitirá la circulación de vehículos particulares ni del transporte habitual.

“Mañana (sábado) de 7 a 13 habrá corte total del tránsito en Av. Costanera desde Pellegrini hasta la Av. Romero por la realización del 'Campeonato Nacional de Triatlon'. Por favor, evitar circular por la zona”, señalaron desde la Municipalidad de Corrientes.

El Campeonato Nacional de Triatlón incluirá pruebas de natación, ciclismo y pedestrismo, disciplinas que requieren un operativo especial de seguridad y ordenamiento vial para garantizar tanto el desempeño de los competidores como la seguridad del público presente.

Además, se espera un importante movimiento en la Costanera correntina durante la jornada, por lo que recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación y respetar las indicaciones del personal de tránsito dispuesto en el lugar.