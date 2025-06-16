Insuficiencia cardíaca, el desafío silencioso que hoy podemos vencer

Por Mario Clemente Emerger (*)

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en la Argentina --27,7 % de los decesos en 2022-- y dentro de ellas la insuficiencia cardíaca (IC) crece como una epidemia silenciosa. Se calcula que uno de cada 100 adultos la padece y la cifra salta a más del 10 % después de los 70 años; en los registros locales (OFFICE IC AR, 2022) la edad media de los pacientes es 67 años. Esta condición provoca más de 25 000 internaciones anuales y supone uno de los mayores costos sanitarios del país.

¿Qué es, exactamente?

A diferencia del paro cardíaco, en el que el corazón se detiene, la IC significa que el músculo no puede bombear con la fuerza suficiente. El resultado es una entrega deficiente de oxígeno a los órganos y la acumulación de líquido en pulmón, abdomen y piernas.

Señales de alerta que no conviene ignorar

-Falta de aire al caminar pocos metros o incluso en reposo.

-Hinchazón de tobillos, pies o abdomen.

-Fatiga persistente.

-Aumento brusco de peso (≥ 2 kg en pocos días).

-Tos nocturna o al acostarse.

-Ante cualquiera de estos síntomas, consultá de inmediato. Un diagnóstico temprano puede ser la diferencia entre una vida plena y repetidas internaciones.

Cómo se diagnostica

Con tres estudios sencillos y disponibles en todo el país:

-Análisis de sangre (BNP/NT-proBNP): detecta sobrecarga cardíaca.

-Ecocardiograma Doppler: mide la fracción de eyección y permite distinguir IC “con fracción de eyección reducida” (HFrEF) o “preservada” (HFpEF).

-Electrocardiograma: registra arritmias o lesiones previas.

-Cuanto antes se realicen, mejores son las probabilidades de frenar el avance de la enfermedad.

Más allá de las píldoras: tecnología que suma años de vida

-Dispositivos implantables (cardiodesfibrilador o resincronizador) para pacientes seleccionados.

Telemonitorización: estudios recientes muestran que el seguimiento remoto reduce un 50 % las internaciones y evita ocho de cada diez consultas presenciales innecesarias.

-Inteligencia artificial y asistentes de voz: programas como el que monitorea a distancia a 270 pacientes en España anticipan descompensaciones y mejoran la adherencia al tratamiento.

Factores de riesgo que sí podés controlar

-Presión arterial alta

-Diabetes

-Colesterol elevado

Tabaquismo o alcohol en exceso

-Obesidad y sedentarismo

-Adoptar una dieta rica en frutas, verduras y granos integrales, limitar la sal a 5 g por día, realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada y dejar de fumar son pasos tan poderosos como cualquier medicación para prevenir o frenar la IC.

Autocuidado día a día

-Pesate todos los días a la misma hora; si subís 2 kg en 3 días avisale a tu médico.

-Medí tu presión y tu frecuencia cardíaca; registralas.

-Vacunate contra gripe y neumococo: reducen descompensaciones.

-Dormí bien; la apnea de sueño agrava el cuadro.

-Tomá los remedios aunque te sientas bien.

(*)Presidente Fundación Observatorio para la Medicina Prehospitalaria.