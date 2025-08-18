Valdés inaugurará la pavimentación e iluminación de una importante avenida en Corrientes

Este lunes 18 de agosto, el gobernador Gustavo Valdés llevará la inauguración de la pavimentación e iluminación de la avenida Igarzábal, programada para las 16 horas, en el cruce de esta arteria con la avenida Argentina.

La intervención, ubicada en el sur de la Capital, representa un avance estratégico para la urbanización de la zona.

Además de mejorar la conectividad entre los barrios, permitirá la erradicación de un basural a cielo abierto, generando un impacto positivo en la calidad de vida de los vecinos.

La obra, que da continuidad a la doble vía iniciada en Igarzábal y Alta Gracia, incluyó demoliciones, saneamiento del terreno, conformación de terraplén, construcción de cordones cuneta y desagües pluviales, además de la incorporación de nueva iluminación LED para mayor seguridad vial.