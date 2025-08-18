¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Club de Regatas Corrientes Elecciones La Libertad Avanza
Capital

Valdés inaugurará la pavimentación e iluminación de una importante avenida en Corrientes

El mandatario correntino encabezará la inauguración este lunes por la tarde. 

Por El Litoral

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 07:32

Este lunes 18 de agosto, el gobernador Gustavo Valdés llevará  la inauguración de la pavimentación e iluminación de la avenida Igarzábal, programada para las 16 horas, en el cruce de esta arteria con la avenida Argentina.

La intervención, ubicada en el sur de la Capital, representa un avance estratégico para la urbanización de la zona.

Además de mejorar la conectividad entre los barrios, permitirá la erradicación de un basural a cielo abierto, generando un impacto positivo en la calidad de vida de los vecinos.

La obra, que da continuidad a la doble vía iniciada en Igarzábal y Alta Gracia, incluyó demoliciones, saneamiento del terreno, conformación de terraplén, construcción de cordones cuneta y desagües pluviales, además de la incorporación de nueva iluminación LED para mayor seguridad vial.

