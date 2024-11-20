Con el horizonte hacia un desarrollo sostenible, Valdés rubricó el Pacto 2030

Con los objetivos del desarrollo, la modernización y la inclusión social, se suscribió este miércoles por la noche el llamado Pacto Goya 2030, un compromiso que contó con los representantes de distintas instituciones de la ciudad – entre ellos la Sociedad Rural, Cámaras empresariales, Consorcio del Parque Industrial y referentes de las fuerzas armadas -; un acto que desde la bienvenida a los presentes buscó comprometer a toda la ciudadanía goyana con un “porvenir sostenible e inclusivo”.

Entre los puntos más relevantes de la noche, además de la firma del Pacto, se cuenta la rúbrica de un compromiso de inversión por parte del gobierno provincial de $6.000 millones para finalizar la costanera de Goya, así como la donación de 288 lotes que serán destinados a la construcción de viviendas.

El acto, realizado en Plaza Mitre de la ciudad, fue la última de las actividades encabezadas por el gobernador Gustavo Valdés este miércoles, quien comenzó la jornada con una serie de inauguraciones de obras y entrega de viviendas en Cecilio Echeverría, Carolina y Goya.

Antes de la entonación del Himno Nacional y darle la palabra a los numerosos oradores con que contaría el acto, en una presentación audiovisual quedó plasmado el espíritu del evento que convocó de manera masiva a la comunidad a la Plaza y que fue definido como un “hito histórico” para la localidad.

Acompañar a cumplir los objetivos

“Los vamos a acompañar a cumplir cada uno de esos objetivos que están fijados en el Pacto Goya 2030”, aseguró el gobernador Gustavo Valdés al tomar la palabra durante el acto. Tras analizar los turbulentos cambios por los que atraviesa el mundo desde la segunda guerra mundial en adelante, el gobernador acentuó los hitos en la historia de Corrientes: “cuando nos convertimos en provincia, trabajamos por la libertad de nuestra patria chica y peleamos por nuestra Constitución”.

En ese contexto, recordó la importancia de “la necesidad de generar nuevos pactos que implican compromisos sociales”, a la vez que destacó el cumplimiento de al menos un 80% de los compromisos fijados en el Pacto 2020.

“Necesitamos Pactos para que trabajemos por el futuro de todos. Un futuro que se logra con educación, modernización e inclusión”, remarcó. En ese sentido, recordó la inversión Provincial para la compra del predio de Massalin Particulars con destino a la instalación de una Universidad, así como la del rol de TelCo para llegar con conectividad y modernización, y avizoró la importancia de construir el futuro un Hospital de Niños para la región.

En otro momento, elogió el desarrollo del Parque Industrial de la ciudad, y finalmente anunció la inversión de más de 6 mil millones de pesos para la segunda etapa de a construcción de la Costanera.

Al final, instó a “seguir trabajando juntos, levantando la cabeza en tiempos difíciles, para salir con esto que dice nuestra bandera de 1891: Patria, Libertad y Constitución”.

Un faro para el futuro

“Este Pacto no es sólo un documento, es una promesa de trabajar juntos para fomentar un crecimiento económico sostenible, adoptar tecnologías innovadoras y construir infraestructuras inteligentes que transformen nuestra ciudad. Es una promesa de fortalecer la inclusión social, asegurar el acceso equitativo a servicios esenciales y consolidar un entorno de respeto por el medio ambiente”, definieron en la presentación.

En ese sentido, se refirieron al Pacto Goya 2030 como “una hoja de ruta para quienes estamos aquí, y también como un faro para quienes vendrán: una herramienta de gestión y un instrumento de revisión constante”.

En otro párrafo, instaron al compromiso de todos los sectores, públicos y privados, instituciones y de los ciudadanos para “alcanzar los objetivos, que serán el resultado del trabajo compartido y una mirada hacia adelante que prioriza el bienestar común”.

Entre los oradores que luego estamparían su firma para rubricar el documento, se contó a Daniel Lesteime (rector del ISG) como representante del sector educativo; Carlos Vásquez, presidente del Consejo Vecinal de Goya; en nombre del Honorable Concejo Deliberante tomó la palabra la concejal Mónica Cortinovis; en representación de las fuerzas armadas fue el Teniente Coronel Sergio Ortiz; como un ejemplo de mujer comprometida con la comunidad fue convocada la emprendedora Stella Araya; luego fue el turno del Obispo, Monseñor Adolfo Canecín, y como últimos dos oradores tomaron la palabra el Intendente Mariano Hormaechea y al final el gobernador Gustavo Valdés.

El documento también fue suscripto por los ministros de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez; de Seguridad, Alfredo Vallejos y de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich.

Cambio generacional

Para el intendente Mariano Hormaechea, el Pacto Goya 2030 es el resultado del compromiso y el trabajo conjunto de la comunidad. “Tuvimos más de 30 reuniones”, recordó el jefe comunal. “En el año 2021 le planteamos a la ciudadanía un cambio generacional dentro de un proyecto político liderado por el gobernador Gustavo Valdés. Y de cara a la ciudadanía planteamos trabajar juntos en los tres ejes con que venía trabajando la provincia: el desarrollo, la modernización y la inclusión social”, apuntó Hormaechea.

Luego recordó haber suscripto el Pacto Correntino 2030 en su rol de intendente en 2022. “Hicimos mucho, pero aún falta mucho por hacer. Por eso convocamos el año pasado a todas las instituciones y hacer nuestro propio pacto”, expresó, a la vez que definió a su ciudad como “un centro comercial, de servicios y de atención en el sur de la provincia. Este Pacto nos da una visión de futuro, una guía en el camino de la modernización con inclusión social que Goya necesita”, afirmó.

Presencias

Entre otras autoridades, estuvieron presentes el Intendente Municipal de Goya, Mariano Hormaechea; el Vicepresidente Primero del Senado, Henry Fick; la Vicepresidente Segunda del Honorable Concejo Deliberante de Goya, Vivian Merlo; además de las autoridades locales, de municipios vecinos, legisladores, concejales e integrantes del gabinete del Ejecutivo municipales, estuvieron presentes entre otros el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Adán Gaya, el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano y la Ministra de Educación de la provincia, Práxedes López; por otra parte, el Obispo de la Diócesis de Goya, Monseñor Adolfo Canecín; el Jefe del Batallón de Ingenieros de Monte 12, Teniente Coronel Sergio Ortiz; Intendentes de localidades vecinas, funcionarios del gabinete del Ejecutivo Provincial, legisladores, concejales y los representantes de Fuerzas Armadas, cámaras empresariales, comisiones vecinales y entidades de la sociedad civil, quienes serian parte de la rúbrica del Pacto.