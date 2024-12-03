Valdés inaugurará obras en Santa Ana y presentará el "Cordero Correntino"

El gobernador, Gustavo Valdés, este martes llevará adelante una cargada agenda de inauguraciones en la localidad de Santa Ana. También dará paso a la presentación del "Cordero Correntino" en la Capital en horas de la tarde.

A las 9 en el marco del 287° aniversario de la fundación de Santa Ana el mandatario provincial y autoridades locales participarán del acto central.

Posteriormente, se llevarán a cabo las inauguraciones de las refacciones del Museo Histórico de la ciudad y se habilitará una nueva Comisaría y pileta para niños.

Desde las 12 se prevé que el Gobernador encabece la entrega de viviendas del Invicto.

En tanto, en Capital a las 19 en el Museo de Ciencias Naturales "Amado Bonpland" ubicado por av. Costanera se concretará el lanzamiento del "Cordero Correntino".