Ministros de la Región Litoral se reunieron para acordar políticas comunes

En Casa de Gobierno se concretó este viernes el primer encuentro de ministros de Trabajo de la Región Litoral, donde funcionarios de las provincias involucradas debatieron sobre políticas comunes que beneficien al sector productivo y los trabajadores. En la ocasión, también firmaron el acta constitutiva del Comité de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

“La Región Litoral viene trabajando ya con varios temas específicos definidos por el presidente pro tempore, que es el gobernador Gustavo Valdés, y se lleva adelante una nutrida agenda como corolario de reuniones preexistentes de manera virtual que se venían trabajando con las áreas específicas de las secretarías de Trabajo o ministerios de las seis provincias”, explicó el ministro de Hacienda correntino, Marcelo Rivas Piasentini, quien a la vez es el coordinador general por Corrientes de la Región Litoral.

Respecto al acta firmada en la oportunidad, el funcionario dio cuenta que contiene puntos clave, como trabajo, empleo y seguridad social, “que son el marco general para seguir trabajando en conjunto y después las mesas técnicas van a desarrollar acciones específicas”. “Estos documentos van a ser después elevados a través del presidente pro tempore, quien va a compartir los mismos con el resto de los gobernadores que integran la Región Litoral”, agregó titular de la cartera.

Asimismo, el Rivas Piasentini recordó la importancia de los temas centrales que viene trabajando la Región, como lo son la energía eléctrica, energía renovable e Hidrovía.

“Hay temáticas que necesitamos articular con el Gobierno Nacional”, aportó el mismo funcionario, respecto a reclamos comunes de estas seis provincias descentralizadas en el país.

De cara a 2025, adelantó que “estas reuniones las continuaremos ahora de manera virtual, desde todo el mes de diciembre inclusive, en estas temáticas y en otras, y creemos que en febrero se decidirá una reunión entre todos los gobernadores, donde se puedan plasmar la totalidad de los trabajos realizados en todo este período de tiempo”, cerró el ministro.

Por su parte, la ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur explicó que “nos estamos reuniendo con la intención de acordar políticas comunes que busquen nuestro crecimiento productivo y económico”, resaltando el trabajo mancomunado entre Corrientes, Santa Fe, Formosa, Misiones, Entre Ríos y Chaco.

“Buscamos que el federalismo realmente se haga realidad y que la Nación tenga una política común para toda esta región, la cual está alejada de ciertos centros de consumo”, precisó la ministra, respecto a las provincias centrales del país, como Buenos Aires, ya que “nos cuesta llegar a los grandes centros de consumo y tenemos costos más altos en distintas cuestiones”.

“Queremos también que nuestros trabajadores estén tan protegidos como otros trabajadores, así que nosotros tenemos que tener una política común para toda esta región”, añadió la funcionaria.

Asimismo, Gabur sostuvo que desde las administraciones públicas “estamos pensando en cada uno de nuestros trabajadores, que son aquellos que aportan realmente lo más importante para el crecimiento de la producción y la industria, son los que aportan la mano de obra”.

“Pensando en ellos tenemos que tener políticas que acompañen, que permitan que cada vez más personas se incorporen laboralmente al sistema formal, ya que tenemos grandes informalidades”, agregó la misma, respecto a la situación laboral en gran parte del país.

La titular de la cartera destacó, además, la labor con sus pares de Trabajo, manifestado que “cada uno de los ministros en su provincia tiene una interacción muy importante con los representantes del sector privado”, por lo que “estamos constantemente interactuando con las distintas Cámaras de Comercio e industria, que son parte del sector privado, por lo que estamos con las puertas abiertas en el Ministerio, para recibir y solucionar los temas del sector”, finalizó la misma.