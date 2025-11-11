Valdés inauguró 20 cuadras de asfalto y el Parque Municipal “Ariana” en San Carlos

El gobernador Gustavo Valdés visitó este martes la localidad de San Carlos, donde encabezó la inauguración de 20 cuadras de pavimento urbano y la habilitación del Playón Deportivo y Parque Municipal “Ariana”, obras que se concretaron con el acompañamiento del Gobierno provincial.

Durante el acto, el mandatario aseguró que se trató de su última visita a la localidad como gobernador, y destacó el trabajo conjunto con los municipios que permitió “transformar y desarrollar el interior correntino”.

“En algún tiempo decían que el asfalto no se come, y es cierto, pero cómo dignifica, cómo cambia, cómo transforma”, expresó Valdés al resaltar el impacto que estas obras tienen en la vida cotidiana de las familias.

El gobernador recordó que, si bien la pavimentación es una responsabilidad municipal, el Gobierno provincial decidió invertir en todas las localidades “para acompañar el desarrollo urbano”.

“Veíamos que con el sistema anterior no se avanzaba, y comenzamos a hacer inversiones”, explicó.

En esa línea, repasó algunos logros de su gestión: más de 4.000 viviendas, 68 comisarías nuevas y 300 kilómetros de asfalto en distintos puntos de Corrientes.

“Tenemos cuatro plantas de asfalto funcionando para que nunca más una localidad se quede sin un plan de mejora de calles. Una cuadra hoy vale unos 50 millones de pesos, por lo que en San Carlos estamos hablando de una inversión de entre 1.000 y 1.200 millones”, detalló.

Valdés también destacó la recuperación de la capacidad operativa del Estado provincial para ejecutar obras con personal propio, lo que —dijo— permitió avanzar con eficiencia en todo el territorio. “En Capital hicimos 2.600 cuadras, y hoy estamos presentes en cada rincón de la provincia”, subrayó.

Finalmente, llamó a seguir apostando al desarrollo productivo y al trabajo conjunto:

“Vivimos en una tierra maravillosa, con recursos incalculables: madera, ganadería, yerba mate, energía. Tenemos todo para seguir creciendo. El desafío que queda es construir ese futuro juntos”.

Acompañamiento y agradecimiento local

Por su parte, el intendente Emiliano Costaganna resaltó que la obra inaugurada “simboliza el federalismo en la provincia, ya que la gestión llega con desarrollo y progreso a todos los rincones”.

“Tenemos un gobernador que mira y acompaña a los pueblos del interior. La Provincia le ha aportado mucho a San Carlos”, afirmó el jefe comunal, quien agradeció el apoyo constante de Valdés y destacó que “no se olvidó de nuestro pueblo y de nuestra gente”.

Costaganna expresó su confianza en que “a partir de la nueva gestión de gobierno, seguiremos trabajando juntos por el bienestar de los sancarleños y de todos los correntinos”.

Espacios de recreación y deporte para la comunidad

Luego, la comitiva oficial se trasladó al Parque Municipal “Ariana”, donde se inauguraron las obras de puesta en valor y el nuevo Playón Deportivo.

“Los que practican deporte saben lo beneficioso que es, cómo nos despeja y entretiene. Por eso tener un espacio como este es muy importante para los municipios”, sostuvo Valdés.

El intendente informó que el espacio permitirá desarrollar actividades recreativas y competencias deportivas para toda la comunidad.

“No teníamos un lugar adecuado y ahora se podrán practicar disciplinas como vóley, básquet y otras. Desde la Dirección de Deportes organizaremos distintas actividades”, indicó.

Finalmente, pidió a los vecinos cuidar las nuevas instalaciones y disfrutar de los espacios que fueron pensados para la integración y el bienestar de todos los sancarleños.