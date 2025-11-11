Intensa búsqueda de un adulto mayor desaparecido en el interior de Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a un hombre desaparecido en la localidad de Esquina.

Se trata de Raúl Alfredo Morel de 67 años, cuya desaparición fue denunciada este martes en la Comisaría de Distrito Primera de Esquina. El hombre fue visto por última vez en la mañana del domingo 9 de noviembre.

Morel responde a las siguientes características físicas:

1,65 metros de estatura.

Contextura delgada.

Tez trigueña.

Cabello lacio, de color negro, con abundantes canas.

Calvo en la parte del medio de la cabeza.

Usa barba.

La última vez que fue visto traía puesta una campera de jean color celeste claro y un pantalón jean de color celeste claro.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a Morel pueden acercarse a la mencionada dependencia o llamar al 3794-387876, o a la comisaría más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y el 101 en el interior provincial.