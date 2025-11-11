¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

OPERATIVO POLICIAL

Abigeato en Corrientes: incautaron carne en un allanamiento en Curuzú Cuatiá

 La Policía de Corrientes realizó un allanamiento por abigeato en la zona rural de Curuzú Cuatiá.

Por El Litoral

Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 12:57

La Policía Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá secuestró distintos cortes de carne de vaca, cerdo y cordero, junto con dos freezers, cuchillos y una chaira, durante un allanamiento realizado por una investigación a causa de presunto abigeato.

El operativo tuvo lugar en el Paraje Sarandí, según informaron fuentes policiales. La intervención se realizó en coordinación con la unidad fiscal que lleva adelante la causa.

Los productos cárnicos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaria correspondiente, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. La investigación continúa para determinar la relación de los bienes incautados con el hecho investigado.

 

