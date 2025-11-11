Abigeato en Corrientes: incautaron carne en un allanamiento en Curuzú Cuatiá

La Policía Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá secuestró distintos cortes de carne de vaca, cerdo y cordero, junto con dos freezers, cuchillos y una chaira, durante un allanamiento realizado por una investigación a causa de presunto abigeato.

El operativo tuvo lugar en el Paraje Sarandí, según informaron fuentes policiales. La intervención se realizó en coordinación con la unidad fiscal que lleva adelante la causa.

Los productos cárnicos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaria correspondiente, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. La investigación continúa para determinar la relación de los bienes incautados con el hecho investigado.