El Instituto de Cultura invita a recorrer el Museo de Artes Contemporáneo de Corrientes

El Instituto de Cultura de Corrientes invita a la comunidad a visitar el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (Macc), un nuevo espacio que reúne lo mejor de la creación artística actual. La muestra permanente, conformada por más de 300 obras de distintas disciplinas, ofrece un recorrido por las expresiones más innovadoras y diversas del arte contemporáneo.

Ubicado en la esquina de San Juan y 9 de Julio, el Macc se consolida como un punto de encuentro entre el arte, la historia y la comunidad. Su acervo combina pintura, escultura, fotografía, instalación y otras manifestaciones visuales que reflejan las búsquedas estéticas y conceptuales de artistas locales, nacionales e internacionales.

"Es una oportunidad única para acercarse al arte contemporáneo desde una perspectiva inclusiva y abierta, en un espacio pensado para todos los públicos”, señalaron desde el Instituto de Cultura.

Horarios y acceso

El Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes abre sus puertas durante toda la semana, con entrada libre y gratuita: