La Unne será sede del Enacom 2026 en Corrientes

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) fue elegida como sede del Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación (Enacom) 2026. De esta manera, el Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades, con sede en Corrientes, será el anfitrión del evento.

La decisión se tomó durante la Asamblea Anual de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (Fadeccos), realizada en el Enacom 2025 en la ciudad de San Luis.

Durante la reunión, los representantes de las carreras de comunicación debatieron sobre la articulación federal de proyectos de investigación y extensión, la incorporación de nuevas carreras a la federación y la implementación del Sacau (Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios), que comenzará a regir próximamente.

En la votación final, se aprobó la postulación de la Unne para organizar el Enacom 2026 en el segundo semestre del año, con fecha exacta a confirmar por la organización. La representación correntina estuvo a cargo del doctor Miguel Ángel Vilte, docente e investigador de la Unne y exmiembro de la comisión directiva de Fadeccos.

Acerca de Fadeccos

Fadeccos reúne facultades, departamentos y carreras de Comunicación Social de universidades públicas y privadas de todo el país. Su objetivo principal es fomentar el desarrollo académico y profesional del área, a través de la investigación, congresos y eventos de intercambio.