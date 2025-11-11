¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Todo listo para la Fiesta Provincial del Búfalo

En la mañana de este martes se realizó la presentación oficial de la novena edición del evento que tiene como sede la localidad de Caá Catí.

Por El Litoral

Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 12:03
Fotografía: Cacho Monzón

En la Casa Iberá se realizó este martes la presentación oficial de la Fiesta Provincial del Búfalo que se realizará en la localidad de Caá Catí.

Se trata de la novena edición que se realizará el viernes 14 de noviembre en el predio de la Sociedad Rural local.

Fotografía: Cacho Monzón

En el acto participaron autoridades de Caá Catí, de la Sociedad Rural de General Paz y del Ministerio de Turismo.

En la fiesta los asistentes podrán participar de charlas técnicas, remates, degustación de platos típicos y un festival chamamecero.

Últimas noticias

