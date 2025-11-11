Milei en Corrientes: así será el cronograma del 12° Congreso de Economía Regional

Corrientes se prepara para recibir al presidente Javier Milei, quien disertará en la conferencia de cierre del 12° Congreso de Economía Regional (CER), organizado por la Fundación Club de la Libertad.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre en Espacio Andes, desde las 8 de la mañana, con una jornada completa de debates, paneles y disertaciones sobre política económica, desarrollo federal y desafíos del crecimiento.

Un espacio para el debate liberal en el NEA

Tras 12 años de realización, el congreso se ha consolidado como uno de los foros económicos más importantes del Nordeste argentino. Contará con la participación de funcionarios, empresarios y referentes académicos de Argentina y otros países de la región.

La apertura estará a cargo del presidente de la Fundación, Alberto Medina Méndez, seguido por autoridades provinciales y municipales.

Entre los temas que se abordarán se destacan el auge del liberalismo político y económico en América Latina, la situación económica de Venezuela, el federalismo judicial y las reformas provinciales.

Habrá también videoconferencias con especialistas desde Estados Unidos, como los economistas Alberto Ades y Sebastián Galiani, y la profesora María Eugenia Muniagurria.

Paneles con diputados y empresarios

Durante la jornada, habrá instancias de paneles con legisladores nacionales - entre ellos Diógenes González, Virginia Gallardo, Joaquín Benegas Lynch, Damián Arabia y Alejandro Bongiovanni-, quienes compartirán su visión sobre la situación política y económica del país.

El sector privado también tendrá un rol destacado con la presencia de referentes de la Federación Económica de Corrientes (Fecorr), la Federación Económica del Chaco (Fechaco) y jóvenes empresarios locales.

El cierre a cargo de Javier Milei

La conferencia de cierre, titulada “Los desafíos del crecimiento económico”, estará a cargo del presidente Javier Milei y está prevista para las 19.

El mandatario llegará a Corrientes acompañado de funcionarios nacionales. En esta disertación se espera que aborde temas vinculados a la coyuntura económica y las perspectivas de su plan de gobierno.