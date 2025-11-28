Juan Pablo Valdés anunció que la próxima semana empezará a develar los nombres de su gabinete

El gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, puso fecha a la expectativa por la conformación de su futuro Gabinete. Valdés, quien recientemente recibió su diploma, anunció que la próxima semana se iniciará la develación de los nombres que lo acompañarán en su gestión.

“Faltan todavía algunos días y seguramente la semana que viene vamos a estar haciendo los anuncios en el tiempo y la forma que corresponde", señaló Valdés.

El mandatario insistió en que el anuncio de su equipo se hará con "responsabilidad" y seriedad, y estará supeditado a la aprobación del Presupuesto provincial. Consultado sobre la continuidad de algunos funcionarios y la posible incorporación de intendentes a su Gabinete, Valdés no lo negó: "Puede ser que se sumen intendentes al Gabinete. Estamos evaluando varios nombres", dijo en declaraciones a RadioNord.

Bono de fin de Año y situación financiera

Valdés también se refirió a la expectativa sobre un posible Bono de fin de año para los estatales de Corrientes. Al igual que con los anuncios de Gabinete, ligó la decisión a la ley de gastos: “Ahora estamos trabajando en el Presupuesto, cuando se apruebe con mucha responsabilidad y seriedad vamos a hacer el anuncio para que la gente tenga certezas”.

Respecto a la situación económica de la provincia, el gobernador electo reconoció que “la Provincia está equilibrada”. No obstante, alertó sobre los desafíos que impone el escenario nacional: “lo que tenemos por delante es caída de la recaudación nacional y tenemos que ver eso”.

Relación con Nación y reclamos centrales

Valdés destacó con "muy buenos ojos" la posibilidad de que el Ministro del Interior, Diego Santilli, visite el territorio correntino, interpretándolo como una apertura del Gobierno de Javier Milei.

Aseguró que su administración buscará “contribuir al crecimiento de la Argentina”, pero adelantó que mantendrá los reclamos históricos y estructurales de la provincia: