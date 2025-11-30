Presentaron en Corrientes la charla "Del libertarismo a la realidad"

Se realizó esta sábado en Corrientes una presentación que tuvo como objetivo acercar al público en general las nociones básicas de libertarismo que ayudan a mantener siempre en agenda los temas planteados por el gobierno de Javier Milei.

La charla, titulada "Del libertarismo a la libertad", estuvo a cargo de la presidente del partido de distrito Nueva Libertad, Jaquelina Gutierrez, y contó con la presencia de funcionarios locales y referentes libertarios de localidades como Empedrado, Saladas, San Cosme, Ituzaingó y Virasoro, entre otras.

"En la presentación de casi 2 horas, que comenzó con una revision histórica de las bases del libertarismo y culminó con un análisis político de algunas medidas tomadas por el gobierno nacional, se dejó en claro que la batalla cultural y política de la defensa de los ideales libertarios, en Corrientes, recién se está abriendo paso de manera firme con referentes totalmente outsiders de la política local", informaron desde la organización.

Y añadieron que "Jaquelina Gutierrez destaca como eje principal de su presentación, la necesidad de generar un espacio libertario amplio capaz de desarrollar un proyecto de gobierno que le resulte atractivo a los correntinos, con representantes idóneos, que estén a la altura tanto moral como ideológicamente de proyectar y sostener un gobierno libertario para la provincia".

"E instó a los referentes, de cara ya al 2027. a comenzar a construir una estructura provincial capaz de acompañar una posible reelección presidencial, primando la necesidad de sostener con convicción los principios libertarios, y a seguir difundiendo el mensaje hasta llegar a todos los puntos de la provincia", precisaron.