Corrientes: Salud insta a reforzar el descacharrado ante el riesgo de dengue

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes emitió una serie de recomendaciones para fortalecer las tareas de prevención contra el dengue. La advertencia surge ante la posible acumulación de agua en recipientes tras las recientes lluvias y el incremento del movimiento turístico habitual de esta época del año.

Desde la Dirección General de Epidemiología señalaron que se encuentran en una etapa de "preparación en interbrote", con una vigilancia intensificada de síndromes febriles para lograr un diagnóstico temprano ante el inicio de cualquier brote.

Síntomas de la "enfermedad rompe huesos"

El dengue es transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado. Se la conoce popularmente como la enfermedad “rompe huesos” debido a la intensidad de sus síntomas, que incluyen:

Fiebre incapacitante.

Dolor intenso de cabeza y detrás de los ojos.

Dolores musculares y articulares.

Eritema (enrojecimiento de la piel).

Las autoridades advirtieron que la patología puede progresar a formas graves, por lo que la consulta médica inmediata ante los primeros signos es fundamental.

Medidas de prevención y viajes

Debido a la temporada de verano, Salud Pública subrayó que quienes viajen a zonas con registro de casos deben utilizar repelente de forma constante. Asimismo, se instó a la población a realizar el descacharrado en los hogares: vaciar, limpiar y cubrir macetas, neumáticos y cualquier objeto que acumule agua estancada.

Otras recomendaciones incluyen el uso de ropa de mangas largas, la colocación de mosquiteros en puertas y ventanas, y mantener limpios los desagües y canaletas.

Plan de vacunación

La vacuna contra el dengue continúa disponible en la provincia para personas de entre 15 y 59 años. Los interesados deben inscribirse previamente a través del sitio oficial: vacunacion.corrientes.gob.ar.

Puntos de inmunización: