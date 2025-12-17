Avanza el mejoramiento de la Ruta Provincial 36 entre productores y autoridades

El presidente de la Sociedad Rural de Alvear, Edgar Toledo, confirmó que avanzan los trabajos de mejoramiento y consolidación de la Ruta Provincial Nº 36, una traza clave para la producción agropecuaria y forestal de la región, a partir de un esfuerzo articulado entre productores rurales, el municipio y Vialidad Provincial.

En diálogo con Hoja de Ruta, Toledo explicó que las obras se concentran actualmente en tareas de cuneteo, ensanchamiento y preparación del camino, fundamentales para garantizar el escurrimiento del agua y evitar el deterioro del trazado. “Sin desagües, cualquier trabajo que se haga no sirve”, remarcó.

La Ruta 36 nace en Alvear y se extiende hasta empalmar con la Ruta 40, bordeando el río Aguapey. Aunque es poco conocida, cumple un rol estratégico: en situaciones de crecidas o cortes de la Ruta Nacional 14, funciona como única vía terrestre alternativa para evitar el aislamiento de la ciudad.

Toledo señaló que los trabajos ya alcanzan entre 23 y 24 kilómetros, priorizando los sectores más críticos, como zonas de represas y terraplenes en riesgo de colapso. Las tareas comenzaron con fondos de Vialidad Provincial, pero ante demoras presupuestarias, los productores decidieron colaborar aportando combustible para que las máquinas no detengan su actividad. “Vialidad pone las máquinas, la logística y el personal; los productores acompañamos para que la obra continúe”, explicó.

Además, destacó el acompañamiento del municipio de Alvear, tanto de la gestión anterior como de la actual, encabezada por el intendente Martín “Coco” Vera, que facilitó camiones volcadores y respaldo institucional para resolver urgencias puntuales.

El dirigente rural subrayó que la mejora del camino es clave para el desarrollo forestal de la zona. “Por cada hectárea forestada salen entre 10 y 13 camiones. Hoy hay más de 6.000 hectáreas forestales. Sin caminos en condiciones, la actividad se vuelve inviable”, advirtió. Recordó además que durante los incendios de 2022 la ruta evidenció sus falencias, con camiones que quedaron enterrados en la arena.

La obra no apunta a un proyecto de gran escala, sino a una solución sustentable y de bajo costo de mantenimiento. En ese marco, los productores también donaron el ripio necesario para avanzar con la consolidación del camino.

“Queremos hacer algo que nos sirva a todos, que sea posible de mantener en el tiempo y que acompañe el crecimiento productivo de la región”, concluyó Toledo.

