Juan Pablo Valdés reunió a intendentes de seis localidades para coordinar planes de desarrollo

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mantuvo este miércoles una serie de reuniones institucionales con intendentes de distintas localidades del interior y autoridades provinciales. Los encuentros forman parte de una agenda de diálogo y articulación política orientada a generar nuevas oportunidades de desarrollo en la provincia.

“El diálogo y la decisión política marcan el rumbo para seguir construyendo un Corrientes mejor para todos”, destacó el mandatario sobre la actividad en Casa de Gobierno.

Agenda con los municipios

Durante la jornada, Valdés recibió a los jefes comunales de:

Empedrado : Fernando Echeverría.

Virasoro : Guillermo de la Cruz.

Perugorría : Ubaldo Leiva.

Garruchos : Marcelo Scotto.

San Cosme : Verónica Maciel.

La Cruz: Luis Calomarde.

Estas mesas de trabajo permitieron abordar líneas vinculadas a la gestión local y el fortalecimiento de las políticas públicas, reafirmando la visión estratégica de un Estado presente en los municipios.

Seguridad y coordinación institucional

La agenda incluyó reuniones con el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, y con el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón.

Los encuentros permitieron coordinar acciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y las fuerzas de seguridad para optimizar la gestión en todo el territorio provincial.