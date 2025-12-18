Larroza sobre el financiamiento universitario: "Lamentamos la actitud del Gobierno"

El rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Omar Larroza, se refirió este jueves al bloqueo del artículo 75 del proyecto del Presupuesto 2026, el cual derogaba la ley de Emergencia en Discapacidad y de financiamiento a las universidades.

Tras un largo debate y tratamiento artículo por artículo, la oposición y algunos aliados del oficialismo, se negaron a aprobar el artículo 75.

El recto de la Unne expresó su alegría sobre el resultado en particular y agregó que “lamentamos la actitud del Gobierno nacional”, dijo en entrevista a radio Dos.

"Una maniobra innecesaria"

Larroza sostuvo que “ni en el marco normativo y tampoco en las circunstancias de diálogo que se pudieron dar, se pudo armonizar la situación”, y agregó que “nos llamó poderosamente la atención como había restricciones de vuelta en el tema de tributos”.

Por otro lado, aprovechó para destacar otra medida, donde “hubo un decreto que nos asignaba un aumento salarial para el 2026 que llegaría en escala hasta el 25%”, dijo Larroza.

Pero a esto último, el rector aclaró que el Presupuesto 2026 “prevé una inflación del 10%”, lo que en realidad solo deja efectivo un 15% y que “tampoco se generaron las instancias para recuperar del 40% que ya hemos perdido”.

“Fue un golpe muy importante la derogación del artículo 75” sostuvo Larroza y detalló que este iba en contraposición del proyecto mismo porque “en el artículo 20 aclara expresamente que la Ley de Presupuesto no puede derogar otras leyes de financiamiento”, por lo cual califica a esto “como una maniobra innecesaria”.

Normalidad en las actividades académicas

Por otra parte, el rector de la Unne habló sobre la medida de fuerza convocada para este jueves por la CGT y aclaró que “tiene que ver con otro componente que es la reforma laboral”.

Larroza aclaró que entienden desde la Unne que “es una necesidad que los estudiantes terminen su planificación, con su situación académica”, confirmando que las actividades se desarrollan con normalidad.

