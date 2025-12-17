La falta de luz solar reduce hasta un 17 % la producción de arroz

Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la UNNE, del Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET) y del INTA presentó un trabajo que demuestra cómo la reducción de luz solar impacta en la producción de arroz. La investigación se desarrolló en el marco de una beca doctoral cofinanciada UNNE-CONICET del Ing. Agr. Angel Ignacio Zorat. El estudio confirma que la falta de luminosidad perjudica varios aspectos que determinan la cantidad de arroz cosechado, y que el daño es mayor cuando ocurre después que la planta ha florecido.

El trabajo fue expuesto en la XXIX Reunión de Comunicaciones Científicas, Técnicas y de Extensión de la FCA UNNE, que se realizó este año 2025. Los responsables de la investigación son María Inés Pachecoy y Sofía Eugenia Olmos del INTA, junto a Ángel I. Zorat, Carlos A. Klevet Menezes, Jorge Fedre y Myriam Carolina Peichoto de la FCA UNNE y del IBONE.

En Argentina, el arroz se cultiva principalmente en la región litoral. Algunos años, el fenómeno climático conocido como El Niño genera más lluvias y menos luz solar. Esta situación también se presenta cuando la siembra se realiza tarde, en diciembre. La reducción de luz afecta dos momentos claves del cultivo: cuando la planta desarrolla los órganos florales y después de la floración cuando los granos maduran. Esto ocurre porque las hojas producen menos alimento a través de la fotosíntesis, lo que reduce la cantidad de granos de arroz que se puede cosechar.

La metodología adoptada por los investigadores consistió en trabajar durante dos temporadas consecutivas, 2022-2023 y 2023-2024, en el Módulo Arrocero Didáctico y Demostrativo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE. Compararon tres variedades de arroz: IRGA424, que se usa habitualmente en el mercado, Alfredo INTA y CR2212, una variedad en desarrollo.

Para simular la falta de luz solar, utilizaron una malla que reduce la luminosidad a la mitad. Aplicaron esta reducción en dos momentos: antes de que la planta florezca y después de la floración. También mantuvieron plantas sin reducción de luz para comparar los resultados.

Cuando las plantas alcanzaron su máximo desarrollo, se contaron cuántas espigas de arroz había por metro cuadrado, cuántos granos contenía cada espiga, qué porcentaje de esos granos estaban bien formados, cuánto pesaba cada grano, cuánto arroz se obtuvo por metro cuadrado y qué proporción de la planta se convirtió en granos aprovechables.

Resultados según la variedad

Las variedades Alfredo INTA y CR2212 produjeron un 19% menos de espigas por metro cuadrado en comparación con IRGA424. Sin embargo, Alfredo INTA tuvo una cantidad de granos por espiga similar a IRGA424, y ambas superaron en un 12% a CR2212. La variedad CR2212 tuvo los granos más pesados, con 27,14 miligramos por grano.

La reducción de luminosidad después de la floración causó una disminución del 17% en el porcentaje de granos bien formados y del 11% en la proporción de la planta que se convirtió en granos aprovechables. Esto ocurrió en las tres variedades estudiadas.

En cuanto a la cantidad total de arroz cosechado, la nueva variedad Alfredo INTA mostró caídas en ambos momentos de reducción de luz, lo que la convierte en la variedad más vulnerable a este problema. A pesar de esto, la proporción de la planta de Alfredo INTA que se transformó en granos fue similar al resto de las variedades. Además, independientemente del suministro de luz, Alfredo INTA produjo similar número de granos por panoja que IRGA 424.

Los investigadores sostienen que estos resultados preliminares coinciden con lo que otros estudios han encontrado sobre cómo la falta de luz reduce la producción de arroz.

La importancia de esta investigación está en aportar datos sobre cómo responden diferentes variedades de arroz cuando hay menos luz solar. Esta información podría ayudar a los productores a elegir qué variedad sembrar y cómo manejar sus cultivos cuando se esperan condiciones de baja luminosidad, ya sea por el fenómeno de El Niño o por siembras tardías.